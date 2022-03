Presidente do PL Ceará, Acilon Gonçalves confirma campanha pró-Bolsonaro no Estado

O prefeito de Eusébio e presidente do PL no Ceará, Acilon Gonçalves, confirmou nesta segunda-feira (7) que vai se engajar na campanha pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro no Estado. Histórico aliado da base governista, Acilon ainda evita definições sobre a sucessão estadual e diz que foco do partido é na bancada de deputados federais e estaduais.

A entrada do presidente Jair Bolsonaro no PL, no fim do ano passado, abriu especulação sobre o comando da sigla no Ceará, com margem para uma possível perda de força de Acilon dentro do partido. O prefeito ainda dá sinais de se manter na base. Hoje esteve em cerimônia do governador Camilo Santana (PT), no Centro de Eventos, para anunciar ações na educação.

No entanto, a recondução à presidência do PL e a presença em evento de Bolsonaro no Ceará, no início de fevereiro, dão indícios de que a base do governador pode não contar com o apoio de Acilon.

"A partir de abril, vamos trabalhar toda a sistemática do partido para angariar votos para todos os filiados ao partido. (...) Hoje temos como objetivo fortalecer o partido fazer boa bancada e levar muitos votos para os candidatos majoritários: hoje tem o presidente Bolsonaro, (candidato a) presidente pelo partido. Quanto ao Estado, vamos ver depois de abril uma melhor conjuntura para o partido e para o Estado", disse Acilon, ressaltando que a estratégia envolve outros nomes no PL, como o deputado estadual André Fernandes (PL).

Parte do PL, como os deputados Dr. Jaziel e Dra. Silvana, já declararam apoio ao candidato da oposição ao Governo do Estado, o deputado federal Capitão Wagner (Pros). Mas não há garantias de que o grupo ficará na base de Wagner. Há uma perspectiva de o PL ter candidatura própria ao Governo e ao Senado.

O deputado André Fernandes, ao Diário do Nordeste, disse que apoiará decisão do comando estadual em ter palanque próprio, apesar da proximidade com Capitão Wagner.

Partido dividido mesmo na base

Deputados aliados de Bolsonaro no Ceará também expuseram que, de acordo com o comando nacional do PL, a agremiação não iria tolerar divisão regional no partido.

As vereadoras que atualmente compõem a bancada do PL na Câmara Municipal de Fortaleza, Ana do Aracapé e Tia Francisca, aliadas do prefeito José Sarto (PDT), chegaram a indicar que sairiam do partido com a filiação de Bolsonaro.

Futuro de Acilon

Ao tratar do assunto, durante uma coletiva de imprensa em dezembro de 2021, Acilon não garantiu que manterá, em 2022, a aliança com o governador Camilo Santana.

Acilon disse que conversa com candidatos de "A a Z", inclusive com Capitão Wagner, principal nome da oposição no Ceará. O presidente do PL Ceará ponderou, no entanto, que esse apoio ocorreria apenas se Wagner se filiasse à sigla.