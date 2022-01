Prefeito de Barro, no Ceará, toma posse após adiar início da própria gestão

A Prefeitura de Barro, no Cariri cearense, passa a ter, oficialmente, um prefeito titular neste sábado (1º). O médico George Feitosa (MDB), eleito nas eleições suplementares de 6 de dezembro, tomou posse em cerimônia oficial na Câmara dos Vereadores, no primeiro dia do ano, após adiar assumir o cargo "para não ter vínculos com a gestão passada".

O novo gestor foi eleito na oposição ao prefeito cassado Marquinélio Tavares (PSD). Ele venceu a eleição suplementar com 6.886 votos, cerca de 56% do total, e derrotou a candidata do PSD, Vanda, que obteve 5.211, cerca de 43%.

A diplomação na Justiça Eleitoral, do prefeito e do vice, Albano Severo, aconteceu no dia 15 de dezembro.

Em discurso na cerimônia, que acontece no final da tarde deste sábado, Feitosa pregou união entre adversários.

"A campanha política passou. Daqui pra frente, não vai mais olhar pelo retrovisor. O que está errado, não temos que dizer que é culpa de quem passou. Vamos consertar. E o que está certo vamos manter. Precisamos unir Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário. A campanha já acabou", disse.

À frente do Legislativo de Barro, George Feitosa terá de lidar com a ex-adversária, Vanda, presidente da Casa, que estava atuando como prefeita interina.

Ao discursar, Vanda também enveredou pelo discurso da união e disse que não há resquícios da disputa eleitoral na relação. "Importante é o processo democrático, onde o povo livre e soberano vai às urnas dizer quem lhe representa", pontuou.