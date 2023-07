PontoPoder Cafezinho: O que diz Cid Gomes sobre os rumos do PDT e a relação com o PT em 2024

Após mais uma semana turbulenta no PDT Ceará, a cúpula do partido fez um dos primeiros movimentos de pacificação da legenda.

No episódio #93, o podcast PontoPoder Cafezinho entrevista um dos protagonistas da crise, o senador Cid Gomes, que agora também assume a presidência da sigla no Estado após a licença do deputado André Figueiredo (PDT) da função.

O pedetista revela suas prioridades no comando pedetista e as estratégias que pretende adotar de imediato para as eleições municipais de 2024.

O senador também comenta sobre o desafio de pacificar o clima no partido — que segue dividido desde a campanha eleitoral de 2022.

A entrevista com o senador é conduzida pela repórter de política Luana Barros. A apresentação e edição é do repórter Igor Cavalcante.

