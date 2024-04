Polícia encontra câmeras escondidas em apartamento de deputada cearense

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga os responsáveis pela instalação de câmeras escondidas em um imóvel alugado pela deputada cearense Dayany Bittencourt (União) em Brasília. Os equipamentos estavam instalados em diversos locais do flat, inclusive no banheiro.

Conforme a parlamentar, o caso ocorreu em 28 de agosto de 2023 e o inquérito corria em segredo de justiça até a última semana.

“Venho a público expressar minha profunda consternação, repúdio e revolta, diante à violação de privacidade ao qual fui vítima (...) Uma invasão à minha privacidade e à privacidade do meu esposo (o ex-deputado cearense Capitão Wagner), algo que nunca pensamos viver, o que transformou um espaço de segurança e conforto em um cenário de constante vigilância e medo”, escreveu em nota pública.

“Este ato não apenas infringiu os meus direitos individuais fundamentais, garantidos por nossa Constituição, mas também impôs um peso emocional imensurável, resultando em traumas, sensação de vulnerabilidade constante e pânico”, acrescentou.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil do Distrito Federal.