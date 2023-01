PF usa arma antidrone para derrubar suspeito em posse de Lula; veja como funciona

Um agente da Polícia Federal utilizou uma arma antidrone na Posse de Lula, neste domingo (1º), para derrubar um drone suspeito. Com a ferramenta, que parece uma arma de grosso calibre, conseguiu interceptar o objeto estranho sobrevoando o espaço aéreo da Esplanada. As informações são do O Globo.

O profissional derrubou o drone lentamente, uma vez que a arma é capaz de detectar sinais de aparelhos indesejados ao utilizar diferentes frequências de ondas de rádio, assim como de áudio e sensor óptico.