PF deflagra operação para capturar fugitivos da Justiça por atos de 8 de janeiro

A Polícia Federal deflagrou uma operação, nesta quinta-feira (6), para capturar investigados e condenados vinculados aos atos de 8 de janeiro do ano passado. Os mandados de prisão preventiva são devido ao descumprimento de medidas cautelares judiciais e tentativas de fuga do País por parte dos alvos.

Segundo a PF, os mandados, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), são para capturas em 18 estados e no Distrito Federal. "Mais de duas centenas de réus, deliberadamente, descumpriram medidas cautelares judiciais ou ainda fugiram para outros países, com o objetivo de se furtarem da aplicação da lei penal", justificou o órgão.

Até a manhã desta quinta, 38 pessoas haviam sido presas no Espírito Santo, em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Paraná e no Distrito Federal.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a PF para saber se, entre os alvos, estão cearenses, e aguarda retorno.

Os policiais seguem em diligências para localizar e capturar os outros 170 foragidos.

Operação Lesa Pátria

Os alvos da operação desta quinta são investigados dentro de uma operação maior, chamada Lesa Pátria. O trabalho é permanente e já teve 27 fases, que resultaram na prisão de centenas de pessoas por participação nos atos golpistas na sede dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023.

São investigados vândalos, financiadores, autoridades omissas e incitadores dos crimes cometidos, que consistem em abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.