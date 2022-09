Pesquisa Ipec Ceará: Elmano tem disputa acirrada por voto de Lula com Roberto Cláudio

Apesar de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ser presença constante no material de propaganda do candidato ao Governo do Ceará, Elmano de Freitas (PT), os eleitores que pretendem votar no ex-presidente não estão, necessariamente, escolhendo o candidato petista ao Palácio da Abolição.

Por enquanto, Roberto Cláudio (PDT) tem sido o candidato a governador com maior percentual de votos dos eleitores de Lula – com 31%. Elmano de Freitas vem logo atrás, com 27%. Os dados são do Instituto Ipec, divulgados na última quinta-feira (1°).

Apesar dos percentuais favorecerem o ex-prefeito de Fortaleza, a imagem de Lula tem sido bastante utilizada pela campanha de Elmano de Freitas, já que os dois candidatos pertencem ao mesmo partido.

Além das inserções do ex-presidente na propaganda eleitoral nas redes sociais e no rádio e TV, Lula também esteve na foto que anunciou a candidatura de Elmano a governador e participou da convenção partidária no Ceará que homologou o deputado estadual como candidato.

A pesquisa Ipec Ceará foi encomendada pela TV Verdes Mares e ouviu 1.200 pessoas entre o dia 29 de agosto e a última quarta-feira (31). Ao todo, foram ouvidos eleitores, de forma presencial, de 56 municípios cearenses. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número BR-05276/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sob protocolo CE-08708/2022.

Transferência de votos

Por outro lado, a maioria dos eleitores tanto de Roberto Cláudio como de Elmano de Freitas também manifestou a intenção de votar em Lula.

O percentual é maior no caso do candidato petista ao Governo do Ceará: 86% dos eleitores de Elmano também pretendem votar em Lula.

No caso do eleitorado de Roberto Cláudio, 65% pretendem votar também no ex-presidente. Contudo, o candidato do PDT apoia o presidenciável Ciro Gomes em 2022 – candidato que 19% dos eleitores de Roberto Cláudio pretendem votar.

Entre os eleitores de Ciro, a preferência por Roberto Cláudio é melhor consolidada: 39%. O segundo candidato favorito entre os eleitores de Ciro é Capitão Wagner (União Brasil). Apesar do deputado federal se colocar como oposição ao grupo liderado pelos irmãos Ferreira Gomes, 28% do eleitorado cirista pretende votar também em Wagner. Já Elmano de Freitas tem a preferência de apenas 11% dos eleitores de Ciro.

Votos de Lula e Bolsonaro

Liderança mais alinhada à direita, Capitão Wagner também tem a preferência de parte dos eleitores de Lula: 20%. Entre os eleitores de Wagner, uma parcela relevante prefere o ex-presidente petista: 37% do eleitorado do deputado federal.

A transferência de votos, no entanto, ocorre de forma mais efetiva entre Wagner e o presidente Jair Bolsonaro (PL). Entre os eleitores do Capitão, 45% também irá votar no atual presidente.

Por sua vez, entre os eleitores de Bolsonaro a preferência é ainda maior: 75% de quem vota no presidente também pretende votar no Capitão Wagner.

Confira o cruzamento de informações entre os eleitorados com base na pesquisa Ipec/TV Verdes Mares:

Como votam para governador os eleitores de Ciro Gomes

Roberto Cláudio (PDT) 39%

Capitão Wagner (União) 28%

Elmano de Freitas (PT) 11%

Chico Malta (PCB) 1%

Zé Batista (PSTU) 1%

Serley Leal (UP) 0%

Branco/Nulo 14%

Não sabe/Não respondeu 7%

Como votam para governador os eleitores de Jair Bolsonaro

Capitão Wagner (União) 75%

Roberto Cláudio (PDT) 14%

Elmano de Freitas (PT) 4%

Serley Leal (UP) 0%

Zé Batista (PSTU) 0%

Chico Malta (PCB) 0%

Branco/Nulo 2%

Não sabe/Não respondeu 4%

Como votam para governador os eleitores de Lula

Roberto Cláudio (PDT) 31%

Elmano de Freitas (PT) 27%

Capitão Wagner (União) 20%

Chico Malta (PCB) 1%

Serley Leal (UP) 0%

Zé Batista (PSTU) 0%

Branco/Nulo 9%

Não sabe/Não respondeu 11%

Como votam para presidente os eleitores de Capitão Wagner

Jair Bolsonaro (PL) 45%

Lula (PT) 37%

Ciro Gomes (PDT) 12%

Felipe d'Ávila (Novo) 1%

Simone Tebet (MDB) 1%

Pablo Marçal (Pros) 0%

Outros 0%

Branco/Nulo 2%

Não sabe/Não respondeu 2%

Como votam para presidente os eleitores de Elmano de Freitas

Lula (PT) 86%

Ciro Gomes (PDT) 8%

Jair Bolsonaro (PL) 4%

Simone Tebet (MDB) 1%

Felipe d'Ávila (Novo) 0%

Pablo Marçal (Pros) 0%

Outros 0%

Branco/Nulo 0%

Não sabe/Não respondeu 0%

Como votam para presidente os eleitores de Roberto Cláudio

Lula (PT) 65%

Ciro Gomes (PDT) 19%

Jair Bolsonaro (PL) 9%

Simone Tebet (MDB) 1%

Felipe d'Ávila (Novo) 0%

Pablo Marçal (Pros) 0%

Outros 0%

Branco/Nulo 2%

Não sabe/Não respondeu 3%

