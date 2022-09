Pesquisa Ipec: na espontânea, 50% não sabe ou prefere não opinar o voto para governador do Ceará

Após uma semana de transmissão do horário eleitoral no rádio e na televisão ainda há um alto percentual de eleitores que não sabem em quem votar ou que preferem não opinar para a eleição de governador do Ceará.

Primeira pesquisa Ipec no Ceará indica que 50% dos entrevistados ainda não têm candidato à sucessão estadual. Esse índice aparece quando o instituto não oferece aos entrevistados a lista com os nomes dos candidatos.

O primeiro turno da disputa está marcado para o dia 2 de outubro. Ou seja, os candidatos têm 30 dias para convencer o eleitor.

Os entrevistadores do Ipec foram a campo entre os dias 29 e 31 de agosto, em 56 municípios cearenses. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%.

Com a metade dos eleitores ainda indecisa, há margem para crescimento das candidaturas. O cenário, portanto, é de imprevisibilidade.

O quadro se repete quando os cearenses foram questionados para as candidaturas ao Senado. Nesse aspecto, o índice de indefinição é ainda maior, atingindo 58%.

Os números deixam claro que a eleição ainda está distante da rotina dos cearenses, apesar da proximidade com o dia da eleição.

Presidente

Ao contrário dos números para Governo e Senado, o índice de indefinição para a presidência da República é de apenas 13% para o eleitor cearense. Os candidatos mais competitivos já estão em pré-campanha desde o ano passado.

Com o cenário mais claro para o eleitor, além do grau de conhecimento, o Ipec diagnosticou um comportamento mais definitivo do eleitor cearense.

