O que indicam os números da pesquisa Ipec para a campanha eleitoral no Ceará

Primeira rodada da pesquisa Ipec para as eleições no Ceará, divulgada na última quinta-feira (1°), confirmou a existência de três candidaturas competitivas na corrida pelo comando do Governo do Estado.

Capitão Wagner (União), com 32%, Roberto Cláudio (PDT), com 28%, e Elmano de Freitas (PT), com 19%, lideram o pelotão da frente na preferência dos cearenses.

As três candidaturas já indicavam força ainda no período das tratativas de pré-campanha. União Brasil, PDT e PT foram os partidos que conseguiram unir apoio de outras forças políticas, o que foi possível estruturar palanques fortes para a eleição majoritária.

Os candidatos Zé Batista (PSTU), com 1%; Serley Leal (UP), com 0% e Chico Malta (PCB), com 0% completam o segundo pelotão.

O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 1.200 pessoas entre o dia 29 de agosto e a última quarta-feira (31). Brancos e nulos representam 10% dos entrevistados, outros 10% disseram não saber ou não responderam. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Definição do voto

O levantamento, divulgado faltando 30 dias para a data da eleição, evidenciou que o eleitor ainda não está com as atenções voltadas para a campanha. E é até natural esse distanciamento já que o Ipec foi às ruas com apenas 15 dias de campanha.

Na pesquisa espontânea, quando nenhuma candidatura é citada pelo entrevistador, 50% dos cearenses ainda não sabem em quem votar para Governo do Estado. Ou seja, não têm definida a sua preferência imediata.

Quando os nomes são apresentados pelo instituto (estimulada), o eleitor tem a informação de quais candidatos estão concorrendo, e, ao lembrar de algum político, acaba anunciando o apoio mesmo sem estar acompanhando o cenário eleitoral. Nesse recorte, os indecisos caem para 10%.

Essa indicação de voto apenas pelo recall (lembrança do candidato) não é a ideal, já que há candidaturas ainda desconhecidas que irão concorrer contra as já estabelecidas. A possibilidade de troca é maior.

É por isso que o índice dos eleitores mais fieis quanto ao voto é importante nesse momento para as campanhas. Elas vão precisar construir uma estratégia para evitar a perda de apoios e fisgar eleitores de adversários.

Nesse cenário, o eleitor de Elmano de Freitas é o que apresenta mais certeza do voto, com 66%. Para 62% dos eleitores de Capitão Wagner, não há possibilidade de mudar de opinião até o dia 2 de outubro. O ex-prefeito Roberto Cláudio tem índice de 55%.

Padrinhos

Os números também indicam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador Camilo Santana são os dois maiores influenciadores de voto no Ceará.

O apoio de Lula pode aumentar em até 45% a possibilidade de voto em aliados, enquanto o de Camilo reforçaria em até 37%. Por outro lado, os padrinhos que menos influenciam é o ex-ministro Ciro Gomes, com até 23%, e Jair Bolsonaro, com até 16%.

O dado só reforça a estratégia da campanha do PT em ligar a imagem do candidato com a do ex-presidente com a expectativa de crescimento nas intenções de voto. Lula, inclusive, gravou mensagens para a propaganda eleitoral no rádio e na televisão do deputado estadual.

Enquanto isso, Capitão Wagner tem evitado ligar a imagem a de Jair Bolsonaro. O parlamentar tem buscado regionalizar o debate e evitar palanques nacionais, mesmo sem negar o apoio da base bolsonarista. Entre os eleitores do presidente no Ceará, 75% declaram voto no deputado federal.

Já o ex-prefeito Roberto Cláudio tem atuado na campanha com "independência" de aliados. Ciro Gomes, o grande patrocinador da candidatura do partido no Estado, ainda não entrou "de cabeça" na campanha local.

Em meio ao rompimento do PDT com o PT, Roberto Cláudio não tem feito críticas contudentes ao ex-presidente da República. De acordo com a Ipec, 31% dos eleitores de Lula apostam no ex-prefeito para governador. O índice é maior do que o de Elmano, com 27%.

Capital x Interior

Empatados tecnicamente na liderança das intenções de voto, Wagner e Roberto Cláudio também dividem a preferência do eleitorado na Grande Fortaleza.

Roberto Cláudio obtém seu melhor resultado na Região Metropolitana, com 34%. O ex-prefeito fica à frente de Wagner, que aparece com 32%. Ambos estão na dianteira de Elmano, que tem 20%.

No Interior, Elmano e Roberto Cláudio indicam que têm maior margem para crescimento, já que os índices nos demais municípios puxam os números totais para baixo, com 18% e 23%, respectivamente. O candidato do União Brasil mantém o mesmo índice, com 32%.

Isso mostra que Elmano e Roberto Cláudio podem reforçar agendas pelo Interior. A disputa pelo apoio de prefeitos na pré-campanha já se mostrava prioritária para as candidaturas mais competitivas. Em meio às traições e desfiliações, o voto de prefeitos pode fazer a diferença no acumulado.

Senado

Com 71% das intenções de voto, o ex-governador Camilo Santana aparece com ampla preferência do eleitorado para a única vaga de senador neste ano. São 65 pontos percentuais de distância para a segunda colocada, que é a Kamila Cardoso (Avante).

Não há vitória nas urnas antes do dia da eleição, mas a tarefa é dura para as adversárias do ex-governador. Elas terão que desbancar um gestor que deixou o governo bem avaliado e que segue com grande influência em boa parte das prefeituras cearenses.

