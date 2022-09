Pesquisa Ipec Ceará: Qual a força dos candidatos a governador na Capital e no Interior

A primeira pesquisa Ipec para a disputa pelo Governo do Ceará, divulgada na última quinta-feira (1º), traz o percentual de intenções de voto do eleitorado cearense distribuídos no Interior do Estado e na Capital. Nesse recorte, é possível avaliar o desempenho dos postulantes ao cargo na Grande Fortaleza e comparar com as intenções de voto nos demais municípios.

Em números totais, a pesquisa aponta empate técnico entre os candidatos Capitão Wagner (União) e Roberto Cláudio (PDT). Os dados apontam Wagner numericamente à frente, com 32% das intenções de votos. Roberto Cláudio aparece em seguida, com 28%. Elmano de Freitas (PT) é apontado por 19% dos entrevistados.

Ao todo, foram consultados 1200 eleitores, de forma presencial, em 56 municípios cearenses. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

O levantamento foi realizado pelo instituto Ipec Inteligência e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número BR-05276/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sob protocolo CE-08708/2022. O nível de confiança estimado é de 95%.

Estimulada Interior e Capital

A pesquisa estimulada, quando o Instituto apresenta o nome dos candidatos aos entrevistados, aponta que tanto no Interior quanto na Capital, 32% dos eleitores apontam Capitão Wagner (União) como preferido.

O candidato, portanto, demonstra equilíbrio nas duas regiões. Wagner disputou duas eleições majoritárias em Fortaleza (2016 e 2020) e se elegeu por dois mandatos como deputado com votos de todas as regiões do Estado.

O candidato do PDT, Roberto Cláudio, tem 34% das intenções de votos na Capital e 23% no Interior do Estado. O pedetista governou Fortaleza por dois mandatos (2013 a 2020).

Elmano de Freitas (PT), aparece com 20% das intenções de voto em Fortaleza e 18% no Interior do Ceará. Assim como Wagner, o deputado estadual mostra equilíbrio na distribuição dos entrevistados que declararam voto.

Chico Malta (PCB) e Zé Batista (PSTU) têm 1% cada no Interior. Eles não pontuaram na Capital. Serley Leal (UP) não pontuou em nenhum dos cenários.

Brancos e nulos têm 8% na Capital e 12% no Interior. Não sabe ou não responderam são 5% na Grande Fortaleza e 14% nos demais municípios.

Espontânea Interior e Capital

Os indicadores da pesquisa espontânea, quando não é mencionado nomes dos candidatos aos entrevistados, mostram que parte do eleitorado tem pouco conhecimento ou ainda não decidiu seu voto.

Nesse cenário, Capitão Wagner aparece com 19% das intenções de voto na Capital e 13% no Interior. Roberto Cláudio aparece com 17% na Capital e 6% no restante do Estado. Elmano tem 13% em Fortaleza e 9% nos demais municípios.

Nesse recorte, brancos e nulos são 8% na Grande Fortaleza e 5% no Interior. Não sabem ou não responderam: 38% na Capital e 58% no Interior.