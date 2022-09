Pesquisa Ipec: Confira a rejeição dos candidatos ao Governo do Ceará por perfil de eleitor

A primeira pesquisa Ipec para disputa pelo Governo do Estado mostra o candidato Capitão Wagner (União) com a maior rejeição entre os nomes apresentados ao pleito deste ano, com 29%, seguido por Roberto Cláudio (PDT) e Zé Batista (PSTU), ambos com 18%. Elmano de Freitas (PT) aparece com 16%, empatado tecnicamente com o postulante pedetista e do PSTU. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Ao analisarmos os números de forma detalhada e individual, Wagner aparece com a maior rejeição entre os eleitores da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), com 37%. Entre os eleitores com nível superior e renda familiar maior que 2 salários mínimos, ele tem 36%.

Entre os que disseram não votar de jeito nenhum em Elmano, também se destacam os com renda superior a dois salários mínimos e evangélicos e que se identificam com outras cores/raças que não branco, preto ou pardo. Em todos os casos, eles são 23%.

Já Roberto Cláudio é o mais rejeitado entre os eleitores que têm de 35 a 40 anos e que se identificam com outras cores/raças: com 23%. Em seguida, os que mais têm aversão ao pedetista são os evangélicos, um total de 22%.

O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e divulgado nesta quinta-feira (1). O estudo ouviu 1.200 pessoas entre o dia 29 de agosto e a última quarta-feira (31).

A pesquisa capta os primeiros efeitos da campanha eleitoral gratuita no rádio e na televisão, que começou na última sexta-feira (26). O levantamento foi realizado pelo instituto Ipec Inteligência e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número BR-05276/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sob protocolo CE-08708/2022. O nível de confiança estimado é de 95%. Ao todo, foram ouvidos eleitores, de forma presencial, de 56 municípios cearenses.

Confira a rejeição de cada candidato de forma detalhada

Por sexo

Entre homens

Capitão Wagner: 27%

Chico Malta: 18%

Elmano de Freitas: 22%

Roberto Cláudio: 21%

Serley Leal: 13%

Zé Batista: 20%

Poderia votar em todos: 6%

Não sabe ou não respondeu: 19%

Entre mulheres

Capitão Wagner: 30%

Chico Malta: 13%

Elmano de Freitas: 11%

Roberto Cláudio: 14%

Serley Leal: 13%

Zé Batista: 20%

Poderia votar em todos: 8%

Não sabe ou não respondeu: 26%

Escolaridade

Ensino Fundamental

Capitão Wagner: 27%

Chico Malta: 20%

Elmano de Freitas: 14%

Roberto Cláudio: 17%

Serley Leal: 12%

Zé Batista: 21%

Poderia votar em todos: 9%

Não sabe ou não respondeu: 29%

Ensino Médio

Capitão Wagner: 27%

Chico Malta: 13%

Elmano de Freitas: 17%

Roberto Cláudio: 18%

Serley Leal: 12%

Zé Batista: 18%

Poderia votar em todos: 6%

Não sabe ou não respondeu: 21%

Ensino Superior

Capitão Wagner: 36%

Chico Malta: 13%

Elmano de Freitas: 18%

Roberto Cláudio: 18%

Serley Leal: 6%

Zé Batista: 13%

Poderia votar em todos: 5%

Não sabe ou não respondeu: 14%

Religião

Católica

Capitão Wagner: 32%

Chico Malta: 17%

Elmano de Freitas: 23%

Roberto Cláudio: 22%

Serley Leal: 12%

Zé Batista: 20%

Poderia votar em todos: 8%

Não sabe ou não respondeu: 21%

Evangélica

Capitão Wagner: 18%

Chico Malta: 13%

Elmano de Freitas: 23%

Roberto Cláudio: 22%

Serley Leal: 10%

Zé Batista: 18%

Poderia votar em todos: 7%

Não sabe ou não respondeu: 22%

Outra ou sem religião

Capitão Wagner: 32%

Chico Malta: 11%

Elmano de Freitas: 15%

Roberto Cláudio: 16%

Serley Leal: 7%

Zé Batista: 9%

Poderia votar em todos: 4%

Não sabe ou não respondeu: 29%

Renda familiar

Mais de 2 salários mínimos

Capitão Wagner: 26%

Chico Malta: 14%

Elmano de Freitas: 23%

Roberto Cláudio: 19%

Serley Leal: 11%

Zé Batista: 14%

Poderia votar em todos: 7%

Não sabe ou não respondeu: 10%

Mais de 1 a 2 salários mínimos

Capitão Wagner: 27%

Chico Malta: 14%

Elmano de Freitas: 18%

Roberto Cláudio: 19%

Serley Leal: 9%

Zé Batista: 17%

Poderia votar em todos: 7%

Não sabe ou não respondeu: 10%

Até 1 salário mínimo

Capitão Wagner: 28%

Chico Malta: 17%

Elmano de Freitas: 13%

Roberto Cláudio: 16%

Serley Leal: 13%

Zé Batista: 21%

Poderia votar em todos: 7%

Não sabe ou não respondeu: 27%

Raça ou cor

Branca

Capitão Wagner: 24%

Chico Malta: 17%

Elmano de Freitas: 17%

Roberto Cláudio: 15%

Serley Leal: 12%

Zé Batista: 19%

Poderia votar em todos: 8%

Não sabe ou não respondeu: 22%

Preta/Parda

Capitão Wagner: 30%

Chico Malta: 15%

Elmano de Freitas: 16%

Roberto Cláudio: 18%

Serley Leal: 11%

Zé Batista: 18%

Poderia votar em todos: 6%

Não sabe ou não respondeu: 23%

Outras

Capitão Wagner: 35%

Chico Malta: 12%

Elmano de Freitas: 23%

Roberto Cláudio: 23%

Serley Leal: 12%

Zé Batista: 12%

Poderia votar em todos: 15%

Não sabe ou não respondeu: 8%