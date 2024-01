Padre Kelmon, ex-presidenciável, lança pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo

Padre Kelmon (PTB) anunciou, nesta terça-feira (30) que é pré-candidato à prefeitura de São Paulo. O político ganhou notoriedade nacional ao concorrer a presidência do Brasil em 2022. As informações são do Uol.

O vice de Kelmon será o pastor evangélico Manoel Ferreira Junior, que é do mesmo partido que o líder religioso, sendo, então, uma chapa pura. O sacerdote vive na capital paulista há 22 anos.

"São Paulo é a locomotiva do País e precisa de cuidado e carinho e deve servir de referência", disse.

Candidatura à Presidência

Kelmon assumiu a candidatura à Presidência da República pelo PTB após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indeferir o ex-deputado Roberto Jefferson.

Durante a candidatura, o religioso foi alvo de uma série de chacotas nas redes sociais. Internautas chegaram a comentar sobre a semelhança dele com um dos integrantes da banda Carrapicho, que fez sucesso na década de 1990 com o hit 'Bate Forte o Tambor (Tic Tic Tac)'.

Já no último debate antes do primeiro turno, promovido pela TV Globo, Kelmon foi chamado de "padre de festa junina" pela candidata Soraya Thronicke (União Brasil) e, desde então, várias piadas sobre isso circularam nas redes.