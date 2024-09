Qual o desempenho de José Sarto na segunda pesquisa Quaest Fortaleza

A segunda pesquisa Quaest para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza, divulgada na quarta-feira (11), mostra que o candidato José Sarto (PDT), numericamente, tem o melhor desempenho entre o eleitorado feminino, pessoas com idade entre 35 e 59 anos e em duas fatias de escolaridade: aqueles que têm até o Ensino Fundamental e entre pessoas com Ensino Superior incompleto ou mais. O candidato também encontra apoio maior entre pessoas com renda de mais de sete salários mínimos e entre católicos.

Ao todo, Sarto tem 18% das intenções de voto na Capital. Ele está tecnicamente empatado com Capitão Wagner (União), que tem 27%; André Fernandes (PL), 21%; e Evandro Leitão (PT), 21%. O postulante do PT, no entanto, teve oscilações negativas (dentro da margem de erro) ou quedas (variações além da margem de erro) em praticamente todas as estratificações.

Na modalidade Estimulada, considerada para essa segmentação, os nomes dos candidatos são apresentados à pessoa entrevistada ao lado da identificação de qual partido são filiados.

A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 900 pessoas, entre os dias 8 e 10 de setembro, com eleitores com 16 anos ou mais na cidade de Fortaleza. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

A pesquisa, contratada pela TV Verdes Mares, foi realizada pelo instituto Quaest e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE-05405/2024. Os 900 eleitores foram ouvidos de forma presencial em bairros da capital cearense.

No caso das estratificações, as margens de erro têm variações específicas.

SEXO

Considerando o sexo dos entrevistados, José Sarto tem, numericamente, o melhor desempenho entre o eleitorado feminino. Das 900 pessoas entrevistadas pelos pesquisadores, 17% de homens e 18% das mulheres declaram a intenção de votar nele.

Feminino: 18% (margem de erro: 4%)

Masculino: 17% (margem de erro: 5%)

Na primeira rodada da pesquisa, o político teve 24% de apoio do eleitorado feminino e 20% do masculino.

FAIXA ETÁRIA

Considerando a idade dos entrevistados, ele tem melhor desempenho entre pessoas com idade entre 35 e 59 anos, com 19%. Do total de entrevistados, 18% de pessoas com idade entre 16 e 34 anos dizem que têm a intenção de votar nele. Já a fatia do eleitorado com idade de 60 anos ou mais que declara a intenção de votar no postulante é de 15%.

16 a 34 anos: 18% (margem de erro: 6%)

35 a 59 anos: 19% (margem de erro: 5%)

60 anos ou mais: 15% (margem de erro: 7%)

Na primeira rodada da pesquisa, ele teve melhor desempenho entre pessoas com idade entre 16 e 34 anos, com 24%. Do total de entrevistados, 21% de pessoas com idade entre 35 e 59 anos disseram ter a intenção de votar nele. Já a fatia do eleitorado com 60 anos ou mais que declarou a intenção de votar no postulante foi de 19%.

ESCOLARIDADE

Na estratificação de escolaridade, o postulante tem melhor desempenho entre pessoas que possuem até o Ensino Fundamental e votantes com Ensino Superior incompleto ou mais. 18% dos entrevistados desses grupos declaram a intenção de votar nele. Do total de entrevistados, 17% de pessoas com Ensino Médio completo ou incompleto apontam a intenção de escolher José Sarto nas urnas.

Até o Ensino Fundamental: 18% (margem de erro: 6%)

Ensino Médio completo ou incompleto: 17% (margem de erro: 5%)

Ensino Superior incompleto ou mais: 18% (margem de erro: 6%)

Na primeira rodada da pesquisa, o postulante teve melhor desempenho entre pessoas com Ensino Médio completo ou incompleto. 25% de entrevistados desse grupo declararam a intenção de votar nele. Das pessoas ouvidas na pesquisa, 24% de pessoas que têm até o Ensino Fundamental apontaram a intenção de escolher José Sarto nas urnas. Já a fatia do eleitorado com Ensino Superior incompleto ou mais que declarou a intenção de votar no postulante foi de 15%.

RENDA DOMICILIAR

Considerando a renda dos entrevistados, o candidato pedetista tem melhor desempenho entre pessoas com renda de mais de sete salários mínimos. Do total de entrevistados, 22% de pessoas desse grupo dizem que têm a intenção de votar nele. A fatia do eleitorado com renda de até três salários mínimos que declara a intenção de votar no postulante é de 17%. Já 18% das pessoas com renda de três a sete salários mínimos declaram a possibilidade de votar em José Sarto.

Até 3 salários mínimos: 17% (margem de erro: 4%)

De 3 a 7 salários mínimos: 18% (margem de erro: 6%)

Mais de 7 salários mínimos: 22% (margem de erro: 9%)

Na primeira rodada da pesquisa, o candidato pedetista teve melhor desempenho entre pessoas com rendimentos que variam de três a sete salários mínimos. Do total de entrevistados, 25% de pessoas desse grupo disseram ter a intenção de votar nele. A fatia do eleitorado com renda de até três salários mínimos que declarou a intenção de votar no postulante foi de 22%. Já 17% das pessoas com renda de mais de sete salários mínimos declararam a possibilidade de votar no pedetista.

RELIGIÃO

Na estratificação de religião, o postulante tem melhor desempenho entre católicos. 21% dos eleitores desse grupo declaram a intenção de votar nele. Dos 900 entrevistados, 14% de pessoas identificadas com a religião evangélica apontam a intenção de escolher o pedetista nas urnas. Já a fatia do eleitorado de outras religiões ou que não tem religião e declara a intenção de votar no postulante é de 17%.

Católica: 21% (margem de erro: 5%)

Evangélica: 14% (margem de erro: 6%)

Outras/ Não tem religião: 17% (margem de erro: 7%)

Na primeira rodada da pesquisa, o postulante teve melhor desempenho entre pessoas de outras religiões, que não católica ou evangélica, e sem religião. 25% dos eleitores desse grupo declararam a intenção de votar nele e 24% de pessoas identificadas com a religião católica apontaram a intenção de escolher Sarto nas urnas. Já a fatia do eleitorado evangélico que declarou a intenção de votar no postulante foi de 16%.