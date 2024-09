Com críticas a André e Wagner, Girão diz que direita 'tem que fazer gestão irrepreensível' se eleita

O candidato à Prefeitura de Fortaleza Eduardo Girão (Novo) falou sobre a expectativa de uma liderança de direita chegar ao comando do Paço Municipal e disse ser necessária uma "gestão irrepreensível". Ele afirmou que considera que "esse ciclo está perto de terminar" — em referência aos últimos prefeitos de Fortaleza, que pertencem a partidos de esquerda ou centro-esquerda.

A declaração foi feita nesta sexta-feira (13) durante sabatina realizada pelo editor e colunista do PontoPoder, Wagner Mendes, e pela editora do PontoPoder, Jéssica Welma.

"Sou de direita, respeito quem é de esquerda, tem propostas boas em todo lugar, mas eu sou de direita e conservador. E eu vou dizer uma coisa para você: se a direita entrar na Prefeitura de Fortaleza — e vai entrar, esse ciclo está perto de terminar — ela tem que entrar para fazer uma gestão irrepreensível". Eduardo Girão Candidato do Novo à Prefeitura de Fortaleza

Ao ser questionado sobre a estratégia de candidatos ligados ao campo de direita saírem em chapas separadas, como é o caso também de Capitão Wagner (União) e André Fernandes (PL), Girão falou da relação com os agora adversários e fez críticas que remetem a ambos.

Apesar de ressaltar a importância de uma liderança da direita chegar ao comando da Prefeitura de Fortaleza, Girão afirma que "ela não pode entrar com ninguém inexperiente, com pessoas que não têm a vivência de vida, maturidade para fazer o trabalho". O candidato do PL tem sido alvo de críticas por ser o mais jovem na disputa eleitoral.

Girão ainda mencionou voto contrário à Reforma da Previdência, em referência a Capitão Wagner, que enfrentou polêmica sobre o posicionamento em 2019. "Direita é votar contra a Reforma da Previdência, por exemplo? Isso é direita?", indagou. Ele também lembrou que o União Brasil integra o Governo Lula (PT), comandando três ministérios, e que em cidades cearenses como Maracanaú, os dois partidos também são aliados. "Quando a gente diz direita, a gente tem que saber o que é realmente direita, o que é conservador", disse.

Ele ainda comparou a experiência de gestão dele e do candidato do União Brasil. "A gente tem história de vida, de gestão de verdade. Não é dando um 'by pass' (de passagem, em tradução livre) ali, em uma secretaria, para dizer que foi secretário, que tem gestão, e infelizmente a gente não vê esses números acontecerem, vê naco de poder, colocando parentes para segurarem ali a secretaria. A população está farta desse tipo de jogada de propaganda, de marketing", alfinetou.

2º Turno

Mesmo com as críticas aos ex-aliados, Girão reforçou que "respeita" os dois. "Eu dialogo muito bem com o Capitão Wagner, com o André Fernandes. São pessoas que têm os seus méritos, mas o nosso projeto é completamente diferente", reforçou.

Indagado se apoiaria um dos dois em eventual 2º turno, Girão disse que prefere acreditar que chegará à nova fase da disputa pela Prefeitura de Fortaleza. "Estou trabalhando no limite das minhas forças e vamos chegar no segundo turno. E vamos fazer uma grande virada, se for a vontade de Deus e do povo de Fortaleza", ressaltou.

