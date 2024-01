Investigações da PF apontam existência de 'rachadinha' no gabinete de Janones

Investigações da Polícia Federal apontam que há evidências de esquema de desvio de recursos públicos no gabinete do deputado André Janones (Avante-MG). As informações são do g1.

A PF solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a quebra de sigilos bancário e fiscal dos investigados, incluindo do deputado.

Denúncia de rachadinhas

O jornalista e ex-assessor de Janones, Cefas Luiz, denunciou o suposto esquema de rachadinha e divulgou à imprensa um áudio, onde o deputado diz que é injusto ele ganhar R$ 25 mil e usar R$ 15 mil para pagar a dívida de sua campanha à Prefeitura de Ituiutaba em 2016.

A gravação tem 49 minutos e se passa em uma reunião de funcionários de Janones em fevereiro de 2019, quando ele foi eleito pela primeira vez deputado.

“Algumas pessoas aqui, que eu ainda vou conversar em particular depois, vão receber um pouco de salário a mais. E elas vão me ajudar a pagar as contas do que ficou da minha campanha de prefeito. Porque eu perdi R$ 675 mil na campanha. ‘Ah isso é devolver salário e você tá chamando de outro nome’. Não é. Porque eu devolver salário, você manda na minha conta e eu faço o que eu quiser", diz supostamente Janones no áudio.

Inconsistências nos depoimentos

A PF aponta que há inconsistências nos depoimentos prestados pelos servidores do deputado. Apesar dos assessores negarem envolvimento no esquema de rachadinha, há outras evidências que estão sendo investigadas.

Uma das inconsistências apontadas pela PF destaca o depoimento de Alisson Alves. O servidor aparece nas gravações, indicando o esquema de desvio de recursos públicos, mas afirmou à PF que nunca devolveu parte do salário. No entanto, ele afirmou que todo mês sacava R$ 4 mil em espécie com frequência.