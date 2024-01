Brasil cai 10 posições em ranking que mede corrupção; veja lista

O Brasil caiu 10 posições no Índice de Percepção da Corrupção (IPC) de 2023, contabilizando 36 pontos e conquistando a 104ª posição. O ranking foi divulgado pela entidade Transparência Internacional nesta terça-feira (30). Quanto menos pontos tiver, mais corrupto é considerado.

Conforme o g1, o Brasil contabilizou a mesma quantidade de pontos da Argélia, da Sérvia e da Ucrânia. A nota do IPC vai de zero a 100, sendo zero representando "altamente corrupto" e 100 "muito íntegro". Além disso, o Índice ainda mede como especialistas e empresários enxergam a integridade do setor público nos 180 países.

No cenário da América, o Brasil ficou atrás de:

Uruguai: 76 pontos;

76 pontos; Chile: 66 pontos;

66 pontos; Cuba: 42 pontos;

42 pontos; Argentina: 37 pontos.

A média global está em 43 pontos. Em 2018 e 2019, o Brasil recebeu 35 pontos, e em 2023, com 36 pontos, está com a segunda pior pontuação recebida desde o início da contagem de ranking.

O primeiro lugar no ranking, sendo o menos corrupto, foi a Dinamarca.

Países com maior pontuação

Dinamarca: 90 pontos;

90 pontos; Finlândia: 87 pontos;

87 pontos; Nova Zelândia: 85 pontos;

85 pontos; Noruega: 84 pontos;

84 pontos; Cingapura: 83 pontos.

Países com menor pontuação

Iêmen: 16 pontos;

16 pontos; Venezuela: 13 pontos;

13 pontos; Síria: 13 pontos;

13 pontos; Sudão do Sul: 13 pontos;

13 pontos; Somália: 11 pontos.

Identificar riscos de corrupção

A Controladoria-Geral da União (CGU) detalhou que trabalha diariamente para identificar e corrigir riscos de corrupção em políticas públicas, contratações e outras ações do Estado. Além disso, ressalta que vem “fortalecendo a integridade dos órgãos federais e colaborando para a implementação de programas de integridade pública”.

Além disso, disse que o documento reconhece importantes avanços no âmbito do controle social, da transparência e do acesso à informação. “A CGU reverteu quase duas centenas de sigilos abusivos e, mais importante, estabeleceu regras para prevenir novas violações da Lei de Acesso à Informação”, defende, em nota.