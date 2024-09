Em São Paulo, Camilo Santana aguarda resultado de exames após quadro intestinal: 'Estou bem'

Camilo está em São Paulo desde o início da semana após a confirmação do quadro de desidratação. Em contato com esta Coluna, na noite de terça (10), o ministro confirmou a situação e disse estar “bem”. “Me recuperando para voltar a todo vapor”, complementou.

Com aliados próximos, esta Coluna apurou que o quadro intestinal se somou a uma virose que havia acometido o ministro recentemente. Por conta da agenda corrida e dividida entre o Ministério e as campanhas de aliados no Ceará, o problema acabou se agravando.

Campanha eleitoral

Embora tenha anunciado que tiraria férias do Ministério durante a campanha, o ex-governador estava cumprindo agendas políticas e administrativas. No Ceará, o PT aposta na presença do ministro para tentar alavancar campanhas em cidades estratégicas como Fortaleza, Caucaia e Juazeiro do Norte.