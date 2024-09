Datafolha: André Fernandes tem 25%; Capitão Wagner, 23%; Evandro Leitão, 19%, e Sarto, 18%

A nova rodada da pesquisa Datafolha para a disputa eleitoral pela Prefeitura de Fortaleza, divulgada nesta quinta-feira (13) pelo jornal O Povo, mostra André Fernandes (PL) com 25% das intenções de voto do eleitorado, enquanto o Capitão Wagner (União Brasil) aparece com 23%.

Em seguida, estão Evandro Leitão (PT), com 19%, José Sarto (PDT), com 18%, e Eduardo Girão (Novo), com 2%.

Outros concorrentes ao pleito, como Tércio Nunes (Psol), Zé Batista (PSTU), George Lima (Solidariedade) e Chico Malta (PCB), foram apontados na pesquisa com 1%, 0%, 0% e 0% das intenções de voto, respectivamente.

O levantamento foi feito nos dias 11 e 13 de setembro de 2024, a partir de 826 entrevistas na Capital. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

A pesquisa Datafolha foi contratada pelo jornal O Povo e registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo CE-07203/2024.

Veja os resultados

André Fernandes (PL): 25%

Capitão Wagner (União Brasil): 23%

Evandro Leitão (PT): 19%

José Sarto (PDT): 18%

Eduardo Girão (Novo): 2%

Técio Nunes (Psol): 1%

Chico Malta (PCB): 0%

Zé Batista (PSTU): 0%

George Lima (Solidariedade): 0%

Branco/nulo/nenhum: 7%

Não sabe: 3%

Rejeição

A pesquisa Datafolha perguntou ainda em quem os entrevistados não votariam de jeito nenhum. Os resultados foram os seguintes: