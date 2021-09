Novos atos unificados da oposição contra Bolsonaro mobilizam parlamentares cearenses

Após a baixa adesão aos protestos convocados por grupos de direita da oposição no último domingo (12), dirigentes de nove partidos de esquerda definiram, nesta quarta-feira (15), duas datas para saírem às ruas contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido): nos dias 2 de outubro e 15 de novembro. Parlamentares cearenses já começaram a convocar suas bases para participar das manifestações.

A coalizão reúne partidos da bancada da Minoria na Câmara (PT, PDT, PSB, PSOL, PCdoB e Rede), além do PV, Cidadania e Solidariedade. A ideia do grupo é atrair siglas de centro e centro-direita, como PSD, PSDB, MDB e DEM.

A intenção dos dirigentes partidários é ampliar o movimento do último domingo, articulado pelo Movimento Brasil Livre (MBL) e pelo Vem Pra Rua – com apoio de parte da esquerda, como o PDT, o PCdoB e o PSB. Na pauta, os dirigentes partidários devem fazer a defesa da democracia, além de pedir o impeachment do presidente.

AVANÇA A UNIDADE POPULAR PELO IMPEACHMENT DE BOLSONARO!



PSOL, PT, PCdoB, PDT, PSB, PV, Rede, Solidariedade, Cidadania aprovaram agora os dias 2/10 e 15/11 para a realização de atos unificados pelo impeachment de Bolsonaro. #ForaBolsonaro ✊ pic.twitter.com/y19rdyQ6tF — José Guimarães (@guimaraes13PT) September 15, 2021

Resistência

Os atos do último domingo encontraram resistência entre siglas de esquerda justamente por terem sido convodos por grupos de direita. Em cidades como São Paulo, as manifestações atraíram nomes da “terceira via”, incluindo o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

Na véspera do ato, o PT divulgou uma resolução em que exaltou “todas as manifestações Fora Bolsonaro”, mas disse que não iria participar.

PT, PDT, PSB, PSOL, PCdoB, Rede, PV, Cidadania e Solidariedade formaram um comitê para o impeachment de Bolsonaro. E articularão a adesão do PSD, PSDB, MDB e DEM, além de movimentos sociais e artistas. Agora, os atos pelo #ForaBolsonaro deverão ser unificados. ✊👍 — Luizianne Lins (@LuizianneLinsPT) September 15, 2021

Planejamento

Agora, o partido é um dos principais articuladores dos atos para os próximos meses. De acordo com o deputado federal cearense José Guimarães (PT), os partidos planejam atos menores até as datas dos protestos. “Teremos outras reuniões e mobilizações, como no próximo dia 19, que é a data para comemorar a Lei Orgânica do SUS”, adiantou.

“E nos dias 2 de outubro e 15 de novembro teremos grandes atos espalhados pelo País, especialmente em São Paulo e em Brasília”, acrescentou Guimarães.

📣 Uma só voz: #ForaBolsonaro 📣

PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB, PV, Rede, Solidariedade e Cidadania aprovaram nesta quarta-feira, duas GRANDES mobilizações pelo impeachment de Bolsonaro. Anote aí e venha ocupar as ruas: 2/10 e 15/11! — José Airton Cirilo (@JoseAirtonPT) September 15, 2021

Outros nomes do PT, como os deputados José Airton e Luizianne Lins, convocaram os apoiadores para os protestos.

O pedetista André Figueiredo também usou as redes sociais para falar sobre os atos. “Todos nas ruas contra o desgoverno, pela democracia, por um futuro melhor para o brasil e longe das irresponsabilidades e do autoritarismo”, escreveu.