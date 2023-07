'Não foi traição. Traição é algo que você faz e não avisa', diz Cid Gomes sobre racha com Ciro

"Não foi traição. Traição é algo que você faz e não avisa. Eu avisei que não me manifestaria sobre a eleição estadual. Agora Ciro fica aí falando de facada". A afirmação do senador Cid Gomes, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, trata das declarações do irmão, o ex-presidenciável Ciro Gomes (ambos do PDT), ao PontoPoder na semana passada.

A reportagem discorre sobre a relação estremecida dos irmãos desde a eleição de 2022, quando Ciro amargou o quarto lugar na disputa pela presidência do Brasil - pior resultado nas quatro vezes que concorreu ao cargo - sem ter o senador no palanque. Cid, por sua vez, foi mais ativo na campanha de segundo turno do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Após meses do pleito, os dois irmãos voltam a se encontrar em lados opostos, com Cid travando uma disputa pela presidência do PDT no Ceará. O partido é o berço eleitoral da família Ferreira Gomes. Ciro, em contrapartida, defende a manutenção do deputado André Figueiredo no cargo.

O pano de fundo para a discordância, aponta a reportagem da Folha de São Paulo, é a eleição do ano passado. Ciro acusa o irmão de ter sido abandonado por ele, cuja prioridade foi a aliança com o PT e com o ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), atual ministro da Educação.

Legenda: Na entrevista, Cid explica que "como não concordava em romper a aliança, me recolhi para não brigar com Ciro e me resguardei" Foto: Fabiane de Paula

"Esta faca ainda está ardendo muito nas minhas costas", disse o ex-presidenciável ao PontoPoder, insistindo na analogia tanto no primeiro turno das eleições do ano passado quanto na mais recente entrevista coletiva no encontro regional do PDT, em Fortaleza, no último dia 22.

Confira a entrevista completa:

Como tudo começou

O racha entre os dois irmãos começou na indicação do PDT do candidato do partido ao governo do Ceará. Ciro foi a favor da escolha do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, enquanto Cid preferia Izolda Cela, nome defendido pelo PT. A decisão pôs fim à aliança de mais de duas décadas entre os dois partidos no estado.

Na entrevista, Cid explica que "como não concordava em romper a aliança, me recolhi para não brigar com Ciro e me resguardei. Eu avisei que não iria manifestar na eleição estadual", justificando porque preferiu não ser uma voz ativa durante o pleito passado".

Legenda: Neste momento, pedetistas mais próximos de Ciro, André Figueiredo e Roberto Cláudio preferem que o PDT mantenha a independência do PT Foto: Thiago Gadelha

"Tudo o que eu previ aconteceu. Tivemos uma grande derrota". Roberto Cláudio ficou em terceiro na eleição, com 14,14% dos votos, enquanto Elmano Freitas, do PT, venceu a disputa no primeiro turno com 54,02%.

O senador contou ainda que o afastamento do irmão, a decisão do partido por Roberto Cláudio e o rompimento com o PT no Ceará fizeram com que ele passasse por uma fase difícil no ano passado.

"Eu achava errada a postura do partido e me resguardei. Foram os piores meses da minha vida", contando ainda que esperava que a situação melhorasse após a eleição.

Novo racha

O novo racha entre os irmãos, de acordo com a matéria, passa pela eleição municipal do ano que vem, e também envolve o PT. Cid faz parte da ala do PDT que defende retomar a aliança com os petistas no Ceará para que eles apoiem um candidato pedetista à frente de Fortaleza, hoje ocupada por José Sarto (PDT). Em troca, a sigla passaria a fazer parte oficialmente da base do governo de Elmano.

Do outro lado, pedetistas mais próximos de Ciro, André Figueiredo e Roberto Cláudio preferem que o partido mantenha a independência do PT. Segundo aliados, um dos motivos para isso é que não ocorra a mesma briga da eleição passada, isto é, uma cisão no PDT porque petistas preferem um nome diferente do que quer o partido.

Nos bastidores, a ala de André Figueiredo, presidente interino do PDT nacional, afirma que a tentativa de Cid de controlar o diretório do Ceará não condiz com a posição do senador de não ter apoiado o candidato do próprio partido na eleição passada.

Legenda: Da esquerda para a direita, Ciro Gomes, Camilo Santana, Ivo Gomes e Cid Gomes, em foto de 2018

A ofensiva tem sido vista como uma tentativa de transformar o PDT em um "puxadinho do PT". Cid, por sua vez, nega com veemência a acusação e afirma que tem o apoio da maioria do diretório estadual para retomar a aliança.

Para resolver o impasse, a ala de Cid convocou uma reunião do PDT cearense para a próxima sexta-feira (7). O ato, no entanto, foi questionado por adversários, que alegaram que o encontro não teria legitimidade. O senador, por sua vez, afirmou que a convocação teve a assinatura de mais de dois terços do diretório, respeitando o estatuto do partido.

Questionado sobre o rumor de pedetistas de que Cid sairia do partido, o parlamentar é enfático: "Nunca falei que sairia do PDT. O que eu fiz foi dar justamente um argumento de que não sairia. Tanto não quero sair que me disponho a ser presidente [do partido no Ceará]".

A expectativa é de que até o início da próxima semana, quando Carlos Lupi, presidente licenciado do PDT, conversará com Elmano e Camilo Santana, saia uma definição de quem comandará o diretório no Ceará.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil