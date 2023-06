Crise no PDT: Cid e aliados convocam reunião para discutir a presidência do partido

Um grupo de filiados do PDT, liderado pelo senador e vice-presidente local, Cid Gomes, está articulando uma reunião do diretório estadual do partido para a próxima segunda-feira, dia 26. O objetivo é discutir e coletar assinaturas para convocar uma reunião extraordinária do colegiado, a fim de definir uma nova executiva estadual.

Essa convocação é um desdobramento da reunião que ocorreu na última quinta-feira, dia 22, entre o senador e o deputado federal André Figueiredo, atual presidente estadual e nacional da legenda. Durante o encontro, Cid e seus aliados tentaram persuadir o atual presidente a passar o comando para o senador, buscando assim uma pacificação interna. Segundo apurado, a conversa não foi amistosa e terminou sem consenso.

A reunião de segunda-feira está programada para ocorrer às 16h no auditório de um prédio empresarial na Aldeota.

A crise no PDT acentuou-se nesta semana após o encontro entre Cid e André, e também devido às declarações fortes e polêmicas de Ciro Gomes em entrevista ao PontoPoder.

Ao reunir seus aliados para convocar a escolha de uma nova liderança estadual, Cid Gomes indica que o grupo está disposto a enfrentar a disputa interna.

