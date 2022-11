Mourão diz que derrota de Bolsonaro ocorreu por 'erro no discurso': 'falava mal de vacina'

O vice-presidente Hamilton Mourão declarou acreditar que a postura de Jair Bolsonaro (PL) durante a pandemia de Covid-19 foi a responsável pela derrota sofrida nas urnas. A fala foi feita durante entrevista para o Valor Econômico, nessa quarta-feira (16).

Para Mourão, Bolsonaro poderia ter conquistado a reeleição "tranquilamente", se as críticas em relação à administração do período pandêmico não tivessem sido tão duras. O vice-presidente argumentou que o erro de Bolsonaro foi não se comunicar adequadamente.

“O erro foi no discurso. O cara comprava vacina e falava mal de vacina, pô. Esse discurso aí não foi bom. Isso que prejudicou o presidente” afirmou Mourão.

O senador eleito pelo Rio Grande do Sul ainda defendeu a conduta do governo durante a pandemia, afirmando que a gestão “fez tudo certo”: comprou insumos, repassou verbas para estados e municípios, e habilitou leitos de UTI. “Nosso governo fez muita coisa. [...] O governo tinha tudo para ser reeleito e seguir nesse caminho”, concluiu o vice-presidente.

CLIMA NO PLANALTO

Com a música viral “Se Acabou” o político descreveu, durante a entrevista, o clima no Planalto após o resultado das eleições. Segundo Mourão, sua equipe está “limpando as mesinhas” e se preparando para a chegada da nova gestão.

A aparente atmosfera sombria deverá influenciar a cerimônia de posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já que, caso Bolsonaro não queira passar a faixa, o vice-presidente não pretende ser aquele que o fará.

“Se o presidente, vamos dizer assim, ele não vai querer passar a faixa, não adianta dizer que eu vou passar. Eu não sou o presidente. Eu não posso botar aquela faixa, tirar e entregar. Então, se é para dobrar, bonitinho, e entregar para o Lula, pô, qualquer um pode ir ali e entregar”, disse

Declarando-se fã de Winston Churchill, Mourão concluiu o assunto sobre a entrega da faixa presidencial falando sobre um pensamento do líder inglês, que defende uma postura desafiadora mesmo na derrota. Para Mourão, Bolsonaro repassar a faixa representaria essa atitude: “Acho que seria um gesto de altivez e de desafio: ‘Toma aí, te vira agora aí, meu irmão. Te vejo em 2026’”.

DESAFIOS POLÍTICOS PARA OS PRÓXIMOS ANOS

Mourão acredita que a nova configuração política, com um presidente de esquerda e um congresso de direita, obrigará ambos os lados a se aproximarem do centro, para conseguirem administrar o País.

Apesar disso, o general já tem planos para a eleição de 2026: o segredo para sair vitorioso, segundo ele, é abraçar um bom número de prefeituras, base do sistema político. E Bolsonaro pode não ser o nome escolhido para a disputa: “Com o Bolsonaro ou outro nome. Temos o Tarcísio [de Freitas], que ganhou uma eleição em São Paulo que ninguém esperava que ele ganhasse”, citou Mourão.

Embora não seja a única opção para a direita, na opinião de Mourão, Bolsonaro continua sendo visto como o líder do direcionamento político pelo vice, que argumenta que o presidente terá que entender sua nova posição para, assim, se movimentar.