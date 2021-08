Morte de feirante na José Avelino gera reações de vereadores da base e da oposição em Fortaleza

A morte de um homem baleado durante confronto com a Guarda Municipal na madrugada desta quarta-feira (18) na feira da rua José Avelino, no Centro de Fortaleza, tensionou o clima entre vereadores durante sessão na Câmara Municipal. O prefeito José Sarto (PDT) e o governador Camilo Santana (PT) informaram que já há processo administrativo e inquérito da Polícia Civil para apurar o caso.

Na tribuna da Casa, os parlamentares de oposição e da base do Governo se dividiram em criticar a gestão do prefeito Sarto no que diz respeito ao comércio de rua na região e em defender o Executivo, argumentando que é preciso esperar o resultado das investigações.

“Os feirantes estavam preparados para o confronto, e foram para cima da Guarda com rojão, com pau e com pedra. Todos estão imbuídos, por determinação do prefeito, de entender e averiguar o que houve", destacou Gardel.

Por meio das redes sociais, o vereador Carmelo Neto (Cidadania), que é aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), disse que conversou com a ministra Damares Alves (Direitos Humanos) a respeito do episódio e que ela demonstrou interesse em viajar ao Ceará para tratar do assunto.

Executivo

O governador Camilo Santana (PT) lamentou o ocorrido na área da feira da José Avelino e confirmou que a Polícia Civil já instaurou um inquérito para investigar a situação.

Camilo Santana (PT) Governador do Ceará O inquérito deverá ser feito com todo o rigor e absoluta isenção. Ressalto que é preciso que se busque uma solução pacífica para a questão do ordenamento da área, com muito diálogo e respeito.