Morre homem baleado durante dispersão de feirantes na Rua José Avelino

A Polícia Civil confirmou que um homem de 31 anos morreu em uma ocorrência na Rua José Avelino, na madrugada desta quarta-feira (18). Não há informações oficiais sobre o perfil da vítima e nem a causa da morte.

Nesta madrugada, foi registrado no local um confronto entre a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e os feirantes da rua José Avelino.

Em nota, a corporação informa que "investiga as circunstâncias acerca de uma ocorrência" que resultou na morte da vítima do sexo masculino. Os ambulantes, no entanto, denunciam que o homem foi atingido por um tiro vindo dos agentes.

Inicialmente, o crime foi registrado no 34º DP, no Centro, onde o irmão do homem baleado prestou depoimento. "O caso agora está a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PC-CE, que já está em campo visando elucidar o caso", complementa a PC-CE.

Inquérito será feito com todo rigor, diz Camilo

O governador Camilo Santana lamentou o ocorrido na área da feira da José Avelino e confirmou que a Polícia Civil já instaurou um inquérito para investigar a situação.

"O inquérito deverá ser feito com todo o rigor e absoluta isenção. Ressalto que é preciso que se busque uma solução pacífica para a questão do ordenamento da área, com muito diálogo e respeito", afirmou.

O chefe do executivo estadual disse ainda que "o confronto nunca será o melhor caminho. Minha solidariedade às vítimas".

Investigação

Até a publicação desta matéria, a Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec) não confirmou a morte, apesar do questionamento do Diário do Nordeste. Em entrevista, o titular da Pasta, Coronel Holanda, havia dito que a GMF não utiliza munição letal e que estava levantando as primeiras informações sobre o caso.

"Precisa apurar esses fatos, ainda está no calor de tudo que aconteceu, mas a gente está fazendo toda a apuração necessária", destacou.

Processo

Os "possíveis excessos" da ocorrência também serão apurados na esfera administrativa. O prefeito Sarto Nogueira determinou a abertura da sindicância ainda na manhã desta quarta-feira (18).

"Informo ainda que conversei com as autoridades de segurança pública do Estado para acompanhar as investigações dos fatos ocorridos durante a operação de fiscalização nesta madrugada. Determinei também a abertura de processo administrativo para apurar com todo rigor possíveis excessos", anunciou.