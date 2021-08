Sarto Nogueira determina abertura de processo para apurar "possíveis excessos" em confronto na José Avelino

O prefeito Sarto Nogueira determinou, na manhã desta quarta-feira (18), a abertura de um processo administrativo para apurar "possíveis excessos" na dispersão dos feirantes da José Avelino. O pedido acontece horas depois do embate entre os agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e o comércio ambulante no Centro da Capital, que teve troca de tiros e pedradas.

"Informo ainda que conversei com as autoridades de segurança pública do Estado para acompanhar as investigações dos fatos ocorridos durante a operação de fiscalização nesta madrugada. Determinei também a abertura de processo administrativo para apurar com todo rigor possíveis excessos", disse em post nas redes sociais.

Legenda: O prefeito também se solidarizou com as vítimas do confronto Foto: Reprodução/Twitter

O gestor antecipou ainda que irá em busca de alternativas para dar uma resposta à demanda dos feirantes, que não podem expor os produtos na feira livre por conta das atuais restrições ao comércio.

"Estabeleci prioridade máxima para, juntos, encontrarmos uma alternativa digna para os ambulantes que ocupam o entorno da rua José Avelino. Uma solução que respeite o uso e a ocupação dos espaços públicos e o decreto de isolamento social em vigor".

Ordenamento

Mais cedo, o secretário municipal da Segurança Cidadã (Sesec), Coronel Holanda, afirmou que os agentes foram ao local antecipadamente para orientar e pedir a remoção das barracas em cumprimento ao decreto de enfrentamento à Covid-19. Contudo, os ambulantes não atenderam ao apelo, o que gerou as cenas de violência.

"As imagens são muito claras. As ruas ficaram tomadas de pedras, muitos rojões foram atirados, barras de ferro e tapumes arrancados. Foi um cenário muito triste. A gente lamenta muito, mas fica sempre à disposição em manter um canal de diálogo", disse.

Os ambulantes denunciam que durante o confronto, um trabalhador foi baleado, precisou ser socorrido ao Instituto Dr. José Frota (IJF), mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. O Diário do Nordeste questionou ao titular da Sesec, que não confirmou o óbito e esclareceu que a GMF não usa armas letais em dispersão de feirantes.

"A nossa tropa trabalha com armamento não letal em ocasiões desse tipo. Uma parte muito pequena da nossa gurda é treinada e possui armamento letal, mas nesse tipo de evento a gente não utiliza", esclareceu Holanda.

Já os trabalhadores pedem diálogo durante as ações de reordenamento urbano. "Chegasse e dialogasse, e não dialoga. Só manda a força Infelizmente, não é a intenção de feirante nenhum se manifestar de tal maneira, mas nós não temos outra opção", lamenta um feirante.