Morre Amazonino Mendes, ex-governador do Amazonas, aos 83 anos

Governador do Amazonas por quatro mandatos, Amazonino Mendes morreu neste domingo (12), aos 83 anos. Ele estava internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde dezembro. Diabetes, problemas cardíacos e hemodiálise compunham o quadro de saúde do político.

A informação foi confirmada pela sua página oficial nas redes sociais. "Foi uma vida vitoriosa dedicada com muito amor à família e ao povo do Amazonas. Amazonino deixa um legado incomparável, como homem e político. Lutou bravamente como poucos, mas agora descansa em paz", diz comunicado.

Mesmo com problemas de saúde, que impossibilitavam a sua campanha nas ruas, Mendes não deixou de concorrer a cargos públicos. Em 2022, buscou seu quinto mandato como governador, mas terminou a disputa em terceiro lugar. Venceu a eleição Wilson Lima (União).

Em 2020, ele também se colocou como candidato, desta vez à Prefeitura de Manaus. Também foi derrotado, e ficou em segundo lugar. Naquele ano, o país vivia os primeiros meses da pandemia de Covid-19, da qual Mendes era grupo de risco.

"O que faz um homem de 80 anos de idade se expor? O que eu quero? Não quero mais nada. Não estou atrás de honraria. Já fui governador quatro vezes. Não estou atrás de dinheiro. Não sou candidato a correr a maratona", disse à época.

Além de governar o Amazonas em quatro oportunidades, Mendes foi prefeito de Manaus por três mandatos e senador.

Velório

O corpo de Amazonino será cremado, de acordo com desejo do ex-governador. Por isso, volta ao seu estado-natal somente daqui a três dias.

O atual governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que o estado vai garantir a estrutura necessária para as homenagens e o adeus ao político.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também se pronunciou sobre a sua morte. "Amazonino se dedicou à causa da vida pública até o fim. Com merecimento seu nome seguirá sendo sinônimo do estado que governou e amou. Minha solidariedade e meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores de Amazonino Mendes", declarou.