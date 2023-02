'Militar sabe fazer tudo', diz Roberto Pessoa na posse de Capitão Wagner como secretário de Saúde

O prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), ao ser questionado sobre a falta de experiência do ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil) na área de Saúde, argumentou que "militar sabe fazer tudo". Wagner tomou posse nesta segunda-feira (6), durante solenidade no município da Região Metropolitana de Fortaleza.

"Saúde é gestão, não precisa ser médico. Se o profissional de Saúde for bom gestor, é bom. Junta as duas coisas", argumentou o chefe do Executivo. Roberto Pessoa é um dos principais alidados de Wagner na oposião ao Governo do Estado.

"A grandes homens, grandes desafios. É dada a oportunidade. Diziam que ele não tinha experiência administrativa, agora vai sair daqui pelos braços do povo", disse ainda o prefeito.

O prefeito também avaliou a área da Saúde no município. Roberto afirmou que "em lugar nenhum a saúde é bem avaliada, só que aqui nós somos menos ruim".

Capitão Wagner assume o cargo como gestor após ter se candidato a governador no ano passado, ficando sem segundo lugar. Ele foi derrotado por Elmano de Freitas (PT). Em 2020, o ex-deputado disputou a Prefeitura de Fortaleza e também ficou na segunda colocação.

Na semana passada, ao ser indicado para o cargo, Wagner afirmou que terá uma oportunidade para demonstrar habilidades para além da área de segurança pública.

“Vou ter a oportunidade de mostrar minha capacidade administrativa a nível de Executivo, que vai além da área de segurança pública. Ao assumir a Secretaria de Saúde, buscarei deixar um legado de uma saúde pública de qualidade e acessível a todos", argumentou.