Capitão Wagner assumirá Secretaria de Saúde de Maracanaú a partir de fevereiro

O deputado federal e ex-candidato a governador do Ceará pelo União Brasil, Capitão Wagner, vai assumir a Secretaria de Saúde de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. A informação foi confirmada na manhã desta sexta-feira (27) pela assessoria do parlamentar. A posse deverá ocorrer no dia 3 de fevereiro.

Um dos principais nomes da oposição no Estado, Capitão Wagner é aliado do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (PSDB), que também faz oposição ao governador Elmano de Freitas (PT).

Na manhã desta sexta, ele se reuniu em Maracanaú com o chefe do Executivo, vereadores e equipe técnica da pasta. Wagner afirma que está "determinado a fazer um grande trabalho e trazer melhorias significativas para a população maracanauense".

“Vou ter a oportunidade de mostrar minha capacidade administrativa a nível de Executivo, que vai além da área de segurança pública. Ao assumir a Secretaria de Saúde, buscarei deixar um legado de uma saúde pública de qualidade e acessível a todos. Agradeço a confiança depositada em mim pelo prefeito Roberto Pessoa, além de contar com uma equipe técnica qualificada para me auxiliar nesse novo desafio”, disse ainda o parlamentar.

Capitão Wagner foi candidato a governador do Ceará em 2022 e ficou em segundo lugar com 31,72% dos votos. A eleição foi decidida em primeiro turno. Em 2020, o parlamentar também disputou a Prefeitura de Fortaleza.