Mesmo com Camilo pré-candidato, PT quer disputar vaga de vice na chapa governista no Ceará

O Partido dos Trabalhadores (PT) deverá atuar para indicar um nome para vice na chapa que será encabeçada pelo PDT na sucessão estadual. Mesmo consolidando Camilo Santana (PT) como pré-candidato ao Senado, o partido avalia internamente que reúne condições para garantir também o cargo na vice-governadoria, conforme o presidente estadual do PT Antônio Filho, o Conin.

"O PT deu a prioridade do Camilo ao Senado, o PDT vai indicar o candidato (ao Governo), e o PT também reúne as condições de indicar a vice. Temos a segunda maior bancada de estaduais, a segunda de prefeitos e condições políticas pra isso e vamos discutir isso no âmbito da aliança com os parceiros", destacou o presidente estadual da legenda.

Nos bastidores, especula-se o nome do vice-presidente da AL-CE, Fernando Santana (PT), para compor a chapa majoritária encabeçada por um nome do PDT ainda não divulgado pelo grupo governista. Ainda não há, no entanto, uma movimentação formal nesse sentido.

Especulação

"Eu tenho visto muita especulação nesse sentido, nosso partido tem se posicionado em que um dos possíveis nomes poderia ser o nosso e eu fico muito feliz. Sei do tamanho da responsabilidade, mas a minha posição pessoal hoje é tentar, quando a lei permitir, colocar o meu nome à disposição para uma reeleição", diz o deputado.

O vice-presidente da AL-CE indicou ainda que haverá conversas formais sobre sucessão, incluindo a possibilidade de o seu nome ser um dos que podem compor o cargo de vice na chapa. Uma reunião com os líderes deverá ocorrer nos próximos dias.

"Eu sou liderado, meu líder é o governador Camilo, é o senador Cid Gomes, e eles dois juntos vão conversar conosco, nós vamos ouvi-los e depois vamos conversar com a popopulação".

Legenda: Fernando Santana ao lado do governador Camilo Santana em agenda de inauguração de uma base do RAIO em Aurora Foto: Reprodução/Facebook

Fernando participou nesta segunda-feira (28) do ato de filiação ao PT, no auditório da AL-CE. Entraram no PT o deputados Nizo Costa, que saiu do PSB, e Júlio César Filho, antes no Cidadania. Na próxima quinta-feira (31) Augusta Brito oficializa a saída do PCdoB para também entrar no Partido dos Trabalhadores.

Com esse movimento, o PT se torna a segunda maior bancada da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), com sete deputados. O PDT mantém o maior número de parlamentares na Casa, com 14 nomes. Completam a banca os deputados Elmano Freitas, Fernando Santana, Moisés Braz e Acrísio Sena.

Articulação na presidência

O evento contou com a participação da militância petista e também serviu para que outras pessoas, sem mandato, se filiassem ao partido.

Exaltando a parceria entre os partidos, o presidente da AL-CE, deputado Evandro Leitão (PDT), fez uma fala ao final do encontro e destacou a boa relação entre PDT e PT. Tanto Evandro quanto Conin já se manifestaram em favor da manutenção da aliança no Estado.