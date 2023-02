Médicos, vereadores, prefeitos e empresários: o que fazem hoje ex-deputados do Ceará

Responsáveis por projetos de leis, articulações políticas e muitos debates nas tribunas parlamentares, alguns políticos que ganharam relevância como deputado federal não conseguiram – ou não quiseram – retornar ao parlamento depois do fim dos mandatos.

Alguns preferiram disputar diferentes cargos, enquanto outros voltaram a se dedicar exclusivamente a negócios pessoais. Há ex-parlamentares que atualmente são prefeitos e vereadores, já outros retornaram ao atendimento médico da população, oferecendo consultas gratuitas para a população mais vulnerável financeiramente.

Nesta reportagem, o Diário do Nordeste mostra o que fazem hoje ex-deputados federais do Ceará.

Confira:

Aníbal Gomes (PSDB)

Legenda: Ex-deputado federal Aníbal Gomes Foto: José Leomar

Deputado federal desde 1995 – e assumindo como suplente na última legislatura –, Aníbal Gomes chegou a se lançar como candidato à reeleição no ano passado, mas acabou tendo a eleição inviabilizada após o impasse entre os integrantes do PSDB do Ceará. Atualmente, o político está se dedicando à vida pessoal. “Vou aguardar, se houver oportunidade, em quatro anos, volto a disputar e, quem sabe, cumprir meu último mandato. Por enquanto, quero conversar com a população e viajar pelo o Interior”, disse. O político disse ainda que está se dedicando a negócios pessoais no setor agropecuário.

Arnon Bezerra (PDT)

Legenda: Ex-deputado federal Arnon Bezerra Foto: Fabiane de Paula

Deputado federal de 1995 a 2016, Arnon tentou retornar à Câmara dos Deputados no ano passado. Ele disputou a eleição para o cargo, mas obteve apenas 37.057 votos. O ex-parlamentar contou ao Diário do Nordeste que agora está se dedicando à medicina. “Trabalho nas comunidades, atendo à população”, disse.

Arthur Bruno (PT)

Legenda: Ex-deputado federal Artur Bruno Foto: Saulo Roberto

Deputado federal de 2011 a 2015 no Ceará, o político atualmente é assessor especial do Governo Elmano de Freitas (PT). Ele faz a interlocução entre o Estado e os municípios. Arthur Bruno também é professor de história e dá cursos na área. Nos governos Camilo Santana e Izolda Cela, ele comandou a Secretaria do Meio Ambiente do Ceará.

Bismarck Maia (PDT)

Legenda: Bismarck está no segundo mandato consecutivo como prefeito de Aracati Foto: Thiago Gadelha

Ex-deputado federal, o pedetista atualmente é prefeito de Aracati. Bismarck ocupou uma vaga na Câmara dos Deputados entre 2003 e 2007. Atualmente, Eduardo Bismarck (PDT), filho do político, é deputado federal na Casa desde 2019.

Capitão Wagner (União)

Legenda: Ex-deputado federal Capitão Wagner, secretário da Saúde de Maracanaú Foto: Fabiane de Paula

Derrotado na disputa pelo Governo do Ceará no ano passado, o ex-deputado foi nomeado, na última terça-feira (31), como secretário da Saúde de Maracanaú. Ele também segue na presidência do União Brasil Ceará. O político ainda adiantou ao Diário do Nordeste o desejo de disputar novamente a Prefeitura de Fortaleza. “Ganhamos a eleição em 2022 na Capital e isso é um motivo mais que suficiente para que nosso nome esteja na mesa”, disse Wagner.

Chiquinho Feitosa (PSDB)

Legenda: Ex-deputado federal e ex-senador Chiquinho Feitosa Foto: Kid Jr

Senador na última legislatura como suplente de Tasso Jereissati (PSDB), Chiquinho Feitosa foi deputado federal pelo Ceará entre 1999 e 2003. Atualmente, o político é presidente da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Ceará, Piauí e Maranhão. No ano passado, ele chegou a presidir o PSDB do Ceará e se lançar como candidato à Câmara, mas, após uma tentativa de aproximar a sigla de uma aliança com o PT no Estado, acabou sendo destituído da função e tendo a candidatura inviabilizada.

Denis Bezerra (PSB)

Legenda: Ex-deputado federal Denis Bezerra Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Presidente do PSB Ceará, o político se mantém como dirigente partidário após o fim do mandato. Ele também integra o diretório executivo nacional da legenda. “Estou em constante diálogo com a direção nacional do PSB sobre a possibilidade de representá-lo em um espaço político, mas ainda em busca de conciliar a vida pessoal e profissional com a missão que o partido quer que eu assuma no momento”, explicou o cearense.

Deuzinho Filho (Republicanos)

Legenda: Ex-deputado federal Deuzinho Filho, atualmente vice-prefeito de Caucaia Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

Após assumir mandato com a licença de parlamentares na última legislatura, Deuzinho Filho disputou a eleição municipal de 2020 como vice-prefeito na chapa liderada por Vitor Valim. A dupla conseguiu sair vencedora das urnas. Atualmente, o político segue como vice-prefeito da cidade da Região Metropolitana de Fortaleza.

Genecias Noronha (PL)

Legenda: Ex-deputado federal Genecias Noronha Foto: Saulo Roberto

Após exercer três mandatos como deputado federal, o político não disputou o último pleito. No lugar dele, concorreu e foi eleito seu filho, Matheus Noronha (PL). Agora, Genecias, que também é empresário, voltou a cuidar exclusivamente de negócios pessoais.

Paulo Henrique Lustosa

Legenda: Ex-deputado federal Paulo Henrique Lustosa Foto: Rodrigo Rocha/Câmara dos Deputados

O político foi deputado federal em três legislaturas diferentes, permanecendo no cargo de 2007 a 2019. Hoje, o político é superintendente da Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental (ACFor) da Prefeitura de Fortaleza. Ele assumiu o cargo no último dia 3 de janeiro.

Pedro Augusto Bezerra (PDT)

Legenda: Ex-deputado federal Pedro Augusto Bezerra Foto: Divulgação/PDT

Outro parlamentar que não disputou a reeleição foi Pedro Augusto Bezerra. O político, que exerceu um mandato na Câmara dos Deputados, tem se dedicado à empresa de lavanderia de roupas hospitalares que possui.

Raimundão (MDB)

Legenda: Ex-deputado federal e ex-prefeito de Juazeiro, Raimundão Foto: Arquivo/Diário do Nordeste

Deputado federal entre 2011 a 2015, o emedebista dedica-se atualmente à assistência médica da população. Ele atende gratuitamente na própria casa todos os dias, faz atendimentos em comunidades de Juazeiro do Nordeste três vezes por semana e realiza cirurgias obstétricas duas vezes por semana no município de Aurora.

Roberto Pessoa (União)

Legenda: Ex-deputado federal Roberto Pessoal, prefeito de Maracanaú Foto: Divulgação/Prefeitura de Maracanaú

Eleito deputado federal no pleito de 2018, Roberto Pessoa deixou o cargo em 2020 para assumir como prefeito de Maracanaú, município que é seu berço político. Atualmente, ele segue na função. Na Câmara, a filha do prefeito, Fernanda Pessoa (União), foi eleita e tomou posse, na última semana, como deputada federal.

Ronaldo Martins (Republicanos)

Legenda: Ex-deputado federal Ronaldo Martins, vereador de Fortaleza Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Eleito em 2020 vereador de Fortaleza, o ex-deputado federal Ronaldo Martins segue no cargo. Ele foi eleito para a Câmara dos Deputados em 2014, mas não conseguiu a reeleição em 2018 apesar de superar os 100 mil votos. O parlamentar também é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus.

Vitor Valim

Legenda: Prefeito de Caucaia, Vitor Valim, ex-prefeito de Caucaia Foto: Júnior Pio

O político foi deputado federal de 2015 a 2019. À época, descartou disputar a reeleição para concorrer a uma vaga de deputado estadual. No ano seguinte, o parlamentar concorreu como Prefeito de Caucaia, cargo que ocupa até hoje.