Marcos do Val pede afastamento de Moraes de relatoria de inquérito sobre atos terroristas

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) afirmou, nesta sexta-feira (3), que irá solicitar à Procuradoria-Geral da República (PGR) o afastamento do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), como relator dos inquéritos que investigam atos golpistas.

Segundo ele, Moraes foi citado em seu depoimento sobre a reunião com o ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), em que planejavam gravar uma conversa do ministro para criar um ambiente propício para uma tentativa de golpe. As informações são do jornal O Globo.

Marcos do Val senador Será comprovada a veracidade de tudo que tenho falado. Farei solicitação para a PGR afastar o ministro Alexandre de Moraes da relatoria referente aos atos antidemocráticos. Como ele vai entrar nos autos, ele não pode ser o relator

O anúncio de Do Val foi vista como uma reviravolta, já que o deputado afirmou em live que foi convidado por Silveira a participar de uma reunião com Bolsonaro em que o deputado propôs a ele gravar Moraes. De acordo com o parlamentar, o objetivo era obter uma declaração do ministro que pudesse provocar uma ruptura institucional e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

À época, em vez de cumprir seu papel no plano, o senador contou a Moraes a manobra que estava sendo orquestrada. O ministro definiu classificou o plano como uma "tentativa tabajara" de golpe.

Apoio da família Bolsonaro

Após dizer que foi "coagido" por Bolsonaro a participar do plano, Do Val retrocedeu e afirmou que o ex-presidente não se manifestou na reunião.

Do Val negou ter sido pressionado pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filhos do ex-chefe do Executivo, a mudar de versão. O senador ainda agradeceu o apoio da família.