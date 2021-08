Manifestantes pró-Bolsonaro vão à Praça Portugal apoiar a volta do voto impresso

Dezenas de manifestantes pró-Bolsonaro, vestidos de verde e amarelo, se reuniram na Praça Portugal, na Aldeota, na tarde deste domingo (1º), em apoio ao interesse do presidente da República de fazer voltar o voto impresso nas eleições brasileiras de 2022.

Pela manhã, em Brasília, no Congresso Nacional, Jair Bolsonaro motivou seus apoiadores que lá estavam concentrados dizendo que eles clamavam “pela garantia da nossa liberdade, buscando uma maneira de que tenhamos eleições limpas e democráticas ano que vem”. Na ocasião, o presidente voltou a ameaçar que, “sem eleições limpas e democráticas, não haverá eleição” no próximo ano.

O ato de apoio ao presidente em Fortaleza teve início por volta das 15 horas e se manteve na Praça Portugal até o fim da tarde. Portando bandeiras nacionais e cartazes pedindo a volta do voto impresso e até mesmo a liberação do porte de arma, manifestantes — muitos não estavam usando máscaras contra a Covid-19 — entoaram o hino nacional. No período que passou lá, a equipe do Diário do Nordeste não viu policiamento.

Legenda: Manifestantes portavam a bandeira e entoavam o hino nacional. Foto: Ronaldo/Sistema Verdes Mares

Pronunciamento

Na última quinta-feira (29), para justificar o interesse na volta do voto impresso, Bolsonaro afirmou em transmissão ao vivo que teria como comprovar fraude nas urnas eletrônicas utilizadas nas eleições. Contudo, depois de mostrar vídeos e teorias já desmentidas por agências de checagem, o presidente assumiu não ter provas de irregularidades, mas, sim, “fortes indícios”.

