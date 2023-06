Magno Malta confunde Cid Gomes com o irmão Ciro durante CPMI do 8 de janeiro

O senador Magno Malta (PL-ES) confundiu o senador Cid Gomes (PDT) com o irmão e ex-ministro Ciro Gomes (PDT) durante a reunião desta terça-feira (13) da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que investiga os atos golpistas ocorridos no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

O momento ocorreu enquanto Magno Malta pedia ao presidente da CPMI, deputado Arthur Maia (União-BA) que levasse toda a Mesa da comissão para a reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que é o relator, na Corte, do inquérito que investiga os atos.

Magno Malta (PL-ES) Senador "Não sei se o senador Ciro tem essa... Cid, Cid, Cid. É porque eu tenho escutado tanto o Ciro nas redes sociais que eu estou confundindo os nomes. Cid, Cid, Cid... Se vai com a gente ou não e a senadora Eliziane Gama (PSD-MA, relatora da CPMI)".

Malta é o 2º vice-presidente da CPMI, enquanto Cid Gomes é o 1º vice-presidente da comissão. Os dois senadores estavam sentados um ao lado do outro, mas Cid não se manifestou ao ser confundido com o irmão.

Cid e Ciro estão rompidos politicamente desde as eleições de 2022, quando Ciro apoiou a candidatura do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), para o Governo do Ceará. Cid, por outro lado, preferiu se afastar da disputa eleitoral, apesar de aliados manifestarem que o senador preferia a candidatura da ex-governadora Izolda Cela (sem partido).

Desde as eleições, Ciro não fez manifestações públicas sobre o irmão e, como mostrou o colunista Inácio Aguiar, não esteve presente no aniversário de Cid Gomes. Por outro lado, o senador fez elogios ao irmão e disse, em maio, que sobre "a relação pessoal, eu não discuto em público".