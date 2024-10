Lula cancela segunda viagem internacional após sofrer queda em banheiro do Alvorada

Por recomendação médica, devido ao acidente doméstico que sofreu no último fim de semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou mais uma viagem internacional programada. Ele iria para a Cali, na Colômbia, na próxima terça-feira (29), para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade (COP-16).

Antes, Lula já havia cancelado uma viagem para a Rússia, para participar da 16ª cúpula dos Brics. O embarque estava programado para o dia seguinte à queda.

O presidente ainda tem duas viagens internacionais agendadas para este ano: uma para Lima, no Peru, e outra para Baku, no Azerbaijão.

Acidente doméstico

Lula foi submetido a exames nesta sexta-feira (25), em Brasília, para acompanhar a situação de seu ferimento. De acordo com boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, que trata o petista, o quadro é considerado "estável" e ele pode exercer sua rotina de trabalho normalmente. Uma nova avaliação será feita em cinco dias.

No sábado (19), Lula caiu no banheiro da residência oficial, no Palácio do Alvorada, e sofreu ferimentos na cabeça. Ele precisou levar cinco pontos na região da nuca.

Viagem a São Paulo

Segundo a Agência Brasil, Lula também não irá a São Paulo para o segundo turno das eleições municipais, no domingo (27).

O presidente vota em São Bernardo do Campo, no interior do estado, e estaria antes em atos de campanha de aliados, como o candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol).