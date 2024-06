Luiza Erundina deixa UTI em Brasília, mas segue sem previsão de alta

A deputada federal Luiza Erundina (Psol) deixou a UTI nesta sexta-feira (7), mas segue internada no hospital Sírio Libanês, na Asa Sul, em Brasília. A parlamentar foi encaminhada para a unidade de saúde na quarta-feira (5) após passar mal durante uma sessão na Câmara dos Deputados. Ainda não há previsão de alta. As informações são do portal g1.

A assessoria da deputada afirmou que ela foi submetida a exames, que apresentaram resultados normais. O quadro de saúde dela se mantém estável. "Erundina passou bem a noite e na manhã de hoje saiu da UTI e foi transferida para o quarto", disse a assessoria em nota.

Luiza Erundina passou mal durante sessão na Câmara

Erundina passou mal durante uma sessão na Comissão dos Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados que analisava o PL 1156/2021, do qual ela é relatora.

Os parlamentares discutiam um projeto de lei, que propõe estabelecer que o Estado brasileiro identifique locais de repressão política utilizados por agentes da ditadura.

A deputada se sentiu mal e saiu da sessão enquanto o colega de partido, deputado Ivan Valente (Psol), discursava. Pouco antes, ela havia defendido a Comissão da Verdade, contra a ditadura militar no Brasil e os crimes de morte e tortura que ocorreram na época.

Ela rebateu o discurso de parlamentares que são contra a identificação dos locais onde a repressão política aconteceu.

Quem é Luiza Erundina

Luiza Erundina, de 89 anos, nasceu em Uiraúna, na Paraíba. Governou a Prefeitura de São Paulo de 1989 a 1992, sendo a primeira mulher eleita para o cargo. Também atuou como vereadora e deputada estadual pelo PT, partido do qual foi uma das fundadoras. É deputada federal há sete mandatos.

Em 2020, integrou a chapa de Guilherme Boulos (PSOL-SP) como vice pela prefeitura da capital paulista.