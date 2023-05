Live PontoPoder entrevista o prefeito de Sobral, Ivo Gomes; acompanhe ao vivo

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), é o entrevistado na Live PontoPoder, que ocorre, de forma extraordinária, nesta segunda-feira (8), no Youtube do Diário do Nordeste, a partir das 15h.

Os editores e colunistas de Política do Diário do Nordeste, Jéssica Welma e Wagner Mendes, conduzem a conversa, que devem abordar o último biênio de Ivo a frente da Prefeitura de Sobral e a implementação de políticas públicas, como a universalização de tempo integral.

Outros assuntos em pauta são a sucessão na Prefeitura de Sobral - já que Ivo está encerrando o segundo mandato e, portanto, não poderá concorrer à reeleição - e o racha entre PT e PDT a nível estadual, após as eleições de 2022 para o Palácio da Abolição.

Na época, Ivo foi um dos que se manifestou a favor da candidatura a reeleição da ex-goveradora Izolda Cela, além de ter feito campanha a favor do então candidato ao Senado, Camilo Santana - apesar do PDT apoiar a candidatura da ex-deputada, Érika Amorim.