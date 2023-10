Justiça determina bloqueio de contas da esposa de Ciro Gomes para indenizar José Serra

A 20ª Vara Cível da Justiça de São Paulo determinou o bloqueio das contas bancárias de Giselle Bezerra, esposa do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), em um processo no qual o pedetista foi condenado por danos morais contra o ex-ministro José Serra (PSDB).

“Embora o executado alegue que o regime aplicável às suas relações patrimoniais é o da separação total de bens, a medida requerida objetiva o bloqueio de seu patrimônio e não de sua companheira. Diante do exposto, defiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros”, escreveu a juíza Elaine Faria Evaristo na decisão, proferida em 25 de setembro.

O caso envolve declarações dadas pelo ex-ministro Ciro Gomes ao jornal Folha de S. Paulo na disputa presidencial de 2002. À época, o político acusou Serra, então ministro da Saúde, de "candidato das negociatas, da manipulação do dinheiro público para fins eleitorais".

Para o tucano, as declarações atingiam sua honra e eram inverídicas. Já Ciro alegou que as falas tinham cunho político.

Bloqueios

Esta é a segunda vez neste ano que as contas bancárias da esposa de Ciro são bloqueadas por conta de processos envolvendo o pedetista. Em maio, a 1ª Vara do Juizado Especial Cível de São Paulo tomou a mesma medida.

Neste caso, Ciro era processado por danos morais pelo vereador Fernando Holiday (PL), a quem chamou de "capitãozinho do mato". A acusação ocorreu em 2018, quando o pedetista, então pré-candidato à Presidência.

O Diário do Nordeste procurou Ciro Gomes através da assessoria do ex-ministro, mas não obteve resposta. A matéria será atualizada em caso de retorno do contato.