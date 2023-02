Casa de Ciro Gomes em Sobral é penhorada para cumprir indenização contra Fernando Holiday

A Justiça determinou a penhora de um imóvel do ex-governador Ciro Gomes (PDT) em Sobral para indenizar o vereador de São Paulo Fernando Holiday (Novo) por danos morais. O processo diz respeito ao episódio em que Ciro chamou Holiday de “capitãozinho-do-mato” em entrevista de 2018 à rádio Jovem Pan. As informações são do portal Metrópoles.

“Imagina, esse Fernando Holiday aqui. O capitãozinho do mato, porque é a pior coisa que tem é um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar, que era o capitão do mato do passado”, disse na ocasião. À época, o pedetista estava em pré-campanha à presidência da República.

"Ele é um capitãozinho-do-mato nazista. Um camarada que chega na Câmara tem a obrigação que entender que 63% da população é negra como ele. E o que ele faz? Quer acabar com o Dia da Consciência Negra. É um traidor da negritude, um serviçal do branqueamento", continuou.

O Diário do Nordeste contatou a assessoria de imprensa do ex-governador e aguarda retorno.

Processo

O despacho foi assinado pela juíza Lígia Dal Colletto Bueno, da 1ª Vara do Juizado Especial Cível de São Paulo. Ciro ainda pode recorrer. A decisão indicou, ainda, a escolha de três corretores imobiliários para avaliarem o valor do imóvel.

O pedetista foi condenado, em 2019, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) a pagar, inicialmente, R$ 38 mil ao requerente. Esse valor passa de R$ 98 mil atualmente. À época, o juiz responsável, Domício Pacheco e Silva, entendeu que Ciro Gomes ultrapassou os limites do debate político e ideológico, ofendendo pessoalmente o vereador.

Mais tarde, no começo de 2020, a Justiça paulista também determinou a penhora de uma pick-up Toyota Hilux do ex-governador para pagar indenização de R$ 38 mil.