Justiça cassa vereadores de Barbalha por fraude em candidaturas de mulheres

A Justiça Eleitoral decidiu cassar os diplomas de dois vereadores de Barbalha, no Cariri, e anular a participação dos outros 18 candidatos que concorreram à Câmara Municipal da cidade pelo Podemos, por entender que houve candidaturas fictícias na chapa apresentada pelo partido durante as eleições de 2020. Ainda cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).