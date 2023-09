Jair e Michelle Bolsonaro participam de evento do PL Mulher em Fortaleza neste sábado (30)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chega a Fortaleza na tarde desta sexta-feira (29) para acompanhar a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, durante agenda do PL Mulher, do qual ela é presidente. Neste sábado (30), Michelle participa do Encontro Estadual do PL Mulher Ceará.

A chegada do casal Bolsonaro está prevista para as 13 horas desta sexta, com apoio do diretório do PL no Estado. Eles ficarão hospedados em hotel na Praia do Futuro.

Conforme agenda oficial, Michelle participará de encontro com lideranças femininas em um restaurante no bairro Meireles, marcado para as 15h30.

Já no sábado, o Encontro Estadual do PL Mulher Ceará acontece a partir das 10 horas, em buffet no bairro Papicu, com programação prevista até as 12 horas.

Oitavo encontro feminino no País

O evento em Fortaleza é o oitavo encontro que o PL organiza com as mulheres nos estados brasileiros. Também estará presente a presidente estadual do PL Mulher, deputada estadual Doutora Silvana Oliveira (PL).

De lá, Bolsonaro e Michelle devem sair direto para o Aeroporto Internacional de Fortaleza, com previsão de deixar a capital cearense às 16h20.

Esta será a primeira visita de Bolsonaro no Ceará após deixar a Presidência da República. A última vez que esteve no Estado foi em outubro de 2022, para cumprir agenda de campanha durante o segundo turno eleitoral.