Jair Bolsonaro passa por exames em Brasília após sentir 'desconforto intestinal'

O ex-presidente Jair Bolsonaro, 68 anos, precisou ser internado em hospital de Brasília, nesta quarta-feira (27), após sentir "desconforto intestinal". Conforme o advogado dele, Fábio Wajngarten, ele realizou "exames do tráfego digestivo", como a lavagem intestinal. As informações são do GLOBO.

"O Pr @jairbolsonaro apresentou novamente desconforto intestinal decorrente da facada ocorrida em 2018, foi internado no Hospital DF Star em Brasília, realizou exames do tráfego digestivo, dentre eles a lavagem intestinal. Há poucos instantes teve alta, passa bem, está disposto, retornando para sua residência", declarou Wajngarten.

Apesar do desconforto, Bolsonaro recebeu alta ainda nesta quarta, e repousará em casa.

Complicações após facada

Desde a facada que recebeu em 2018, durante a campanha presidencial, Bolsonaro vai ao hospital com certa frequência. Ele já foi internado para tratar as "complicações" do ataque.

Neste mês, ele foi submetido a três cirurgias e recebeu alta no dia 15. O ex-presidente estava internado no Hospital Vila Nova Star, no Itaim, Zona Sul de São Paulo.

Bolsonaro realizou uma septoplastia (correção de desvio de septo), uma turbinectomia (remoção de parte das conchas nasais) e uma uvulopalatofaringoplastia (remoção das amígdalas e de fragmentos do palato mole) na unidade de saúde da capital paulista. As informações são da CNN.