Bolsonaro recebe alta hospitalar após passar por três cirurgias em hospital de SP

Após ser submetido a três cirurgias, Jair Bolsonaro recebeu alta por volta das 13h30 desta sexta-feira (15). O ex-presidente estava internado no Hospital Vila Nova Star, no Itaim, Zona Sul de São Paulo.

Bolsonaro realizou uma septoplastia (correção de desvio de septo), uma turbinectomia (remoção de parte das conchas nasais) e uma uvulopalatofaringoplastia (remoção das amígdalas e de fragmentos do palato mole) na unidade de saúde da capital paulista. As informações são da CNN.

Foi levantada a possibilidade de que o ex-mandatário da República faria ainda uma correção de hérnia de hiato e outra das alças intestinais, mas os procedimentos não foram realizados pela equipe médica.

Assuntos relacionados

O hospital informou que, em relação à avaliação otorrinolaringológica, sobre o procedimento de reparo do desvio de septo, Bolsonaro apresentou "excelente recuperação, com sangramento nasal bastante diminuto, seguindo com instilações nasais para melhora do fluxo".

A correção auxiliará o ex-presidente a melhorar a respiração, especialmente durante o sono. Na última quinta-feira (14), a equipe médica informou que o sono de Bolsonaro vem progredindo e evoluindo bem.