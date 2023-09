Em delação, Mauro Cid admite que entregou dinheiro de joias a Bolsonaro 'em mãos', diz revista

O tenente-coronel Mauro Cid, libertado após assinar um acordo de delação premiada no sábado (9), admitiu ter participado da venda de dois relógios de luxo recebidos por Jair Bolsonaro — um Patek Philippe e um Rolex. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro ainda teria confirmado que repassou o dinheiro obtido no negócio ao ex-presidente. As informações foram publicadas na revista Veja nesta quinta-feira (14).

De acordo com a publicação, a Polícia Federal descobriu a transação, realizada nos Estados Unidos, onde o ex-mandatário da República viajou no fim do ano passado, acompanhado de Cid e levando na bagagem dois kits de joias.

Mauro teria alegado ainda que o dinheiro da venda dos relógios - no valor de U$ 68 mil dólares - foi depositado na conta do pai dele, o general Mauro Lourena Cid, sacado em espécie e repassado em mãos a Bolsonaro: "Em mãos. Para ele". Segundo a polícia, a entrega do montante ocorreu de maneira parcelada.

O depoimento de Cid desmente a versão dada por Bolsonaro à PF, de que ele desconhecia o negócio e não havia recebido nenhum dinheiro proveniente de venda dos presentes. "O presidente estava preocupado com a vida financeira. Ele já havia sido condenado a pagar várias multas”, disse Mauro Cid. Segundo ele, a ideia de vender as peças surgiu de uma necessidade de levantar recursos para bancar suas despesas.

A reportagem diz ainda que o ex-presidente pediu ao coronel que avaliasse alguns presentes antes do fim do governo — itens, segundo ele, classificados como “personalíssimos”, ou seja, faziam parte do acervo pessoal de Bolsonaro e, por essa razão, podiam ser comercializados. “A venda pode ter sido imoral? Pode. Mas a gente achava que não era ilegal”, afirmou o ex-ajudante de ordens.

Exigências de Alexandre de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes determinou que Mauro Cid cumpra exigências como o uso da tornozeleira, a permanência em casa durante a noite e nos fins de semana e o comparecimento, toda semana, à Justiça de Brasília. O tenente-coronel também não pode deixar o país ou se comunicar com os outros investigados nos processos, como Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro e seus advogados.