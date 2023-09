Bolsonaro realiza exames e retoma alimentação após cirurgias, informa boletim

Jair Bolsonaro realizou exames após ser submetido a duas cirurgias: uma de hérnia de hiato e outra de desvio de septo no hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Conforme boletim médico, divulgado nesta quinta-feira (14), o ex-presidente já retomou a alimentação.

"O ex-Presidente Jair Bolsonaro realizou exame de Raio-x contrastado de trânsito intestinal. O especialista que avaliou o exame Dr. Luiz Tenório de Siqueira concluiu que o trânsito intestinal se faz normalmente, sem obstruções ou dificuldades. Por conta disso, há a gradativa retomada da alimentação", dizia boletim.

Já em relação à avaliação otorrinolaringológica, sobre o procedimento de reparo do desvio de septo, Bolsonaro apresentou "excelente recuperação, com sangramento nasal bastante diminuto, seguindo com instilações nasais para melhora do fluxo".

O boletim ainda informa que o incômodo ainda persiste, porém, o paciente reage de forma esperada. "Incomodo ainda persistente em orofaringe, com melhora da alimentação/deglutição dentro dos limites de evolução normal do procedimento realizado. Sono progredindo e evoluindo bem".

Entenda cirurgias de Bolsonaro

O ex-presidente realizou duas cirurgias, uma para correção de hérnia de hiato, e outra, para tratar do desvio de septo. O tratamento é decorrente de sequelas da facada que Bolsonaro sofreu durante a campanha eleitoral de 2018.

O outro procedimento foi realizado corrigir desvio de septo. A correção auxiliará o ex-presidente a melhorar a respiração, especialmente durante o sono. Nesta quinta, a equipe médica informou que o sono de Bolsonaro vem progredindo e evoluindo bem.