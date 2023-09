Jair Bolsonaro estará em Fortaleza no sábado (30), em evento do PL Mulher com Michelle

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participa, neste sábado (30), do Encontro Estadual do PL Mulher Ceará, em Fortaleza. Ele irá acompanhar a esposa e ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL), que preside o PL Mulher a nível nacional e tem participado de encontros estaduais no País.

O anúncio da vinda do ex-presidente para a capital cearense foi feito pelo deputado federal André Fernandes (PL), em vídeo ao lado de Bolsonaro. "Estou passando para afirmar que vamos ter uma visita ilustre especial", disse o parlamentar.

"Todos nós estaremos presentes no PL Mulher como assistentes, afinal é sempre uma satisfação ouvir as mulheres falar. É sempre bons conselhos para nós, bons ensinamentos e queremos aprender muito com elas", diz o ex-presidente no vídeo, convidando, na sequência, as mulheres a participarem do encontro estadual.

O Diário do Nordeste indagou a assessoria de André Fernandes se já houve confirmação de outras agendas do ex-presidente no Ceará. Quando houver resposta, a matéria será atualizada.