Evandro foca em trajetória, balanço de promessas e ataque de Inspetor Alberto no fim da propaganda

O candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, utilizou o último dia do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral na televisão, nesta sexta-feira (25), para reforçar sua trajetória, relembrar a campanha e fazer um balanço das promessas. O petista usou o tempo ainda para repudiar vídeo em que o vereador de Fortaleza Inspetor Alberto (PL) faz ameaças a ele, durante ato de campanha do adversário, André Fernandes (PL). A propaganda eleitoral no rádio e na TV de segundo turno foi encerrada nesta sexta. As eleições ocorrem no domingo (27).

Em sua última peça de campanha para a TV, Evandro apostou em resgatar sua trajetória como gestor, citando suas formações acadêmicas em Economia e em Direito, a profissão de servidor público da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz) e a passagem como presidente do Ceará Sporting Club (CSC); e como político, referindo-se aos mandatos de deputado estadual, com ênfase para o período em que esteve com líder do Governo Camilo Santana (PT) e como presidente da Assembleia Legislativa (Alece).

Ele também fez um resgate dos atos de campanha, mencionando visita a 121 bairros de Fortaleza. O candidato aproveitou para reforçar promessas de campanha em diferentes áreas, desde saúde e habitação a propostas para famílias atípicas, com a criação de um espaço de acolhimento, e para a juventude, com programas como "Horizonte Digital" e "Pé-de-meia municipal".

Um dos focos do discurso do petista foi a "união". Entre os principais padrinhos políticos que apareceram nas imagens, como o ministro Camilo Santana e o governador Elmano de Freitas, houve inserção de fala apenas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato do PT na Praça de Ferreira. "O Evandro eleito não vai ter que bater na porta do presidente, porque a porta vai estar definitivamente aberta todos os dias para o povo do Ceará", diz Lula no trecho.

Em outro momento, a propaganda usa ainda imagens de André Fernandes ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro segurando armas. A tentativa de associar de forma negativa a imagem de André à de Bolsonaro foi uma das principais estratégias da campanha petista em Fortaleza, acompanhada de discursos em que o petista diz não querer "a Fortaleza do caos, do ódio e do abandono".

A propaganda de Evandro foi encerrada com vídeo no qual o vereador Inspetor Alberto aparece fazendo ameaças ao candidato petista. “Leitão, filho da p*, tu vai para a churrasqueira. Prepara teu caixão, vagabundo”, diz o vereador na gravação. No vídeo, o parlamentar está vestido com uma camisa do “Bloco do 22”, em ato de campanha do PL. A peça publicitária aproveita o trecho para voltar ao discurso de que "bolsonarismo e violência andam sempre lado a lado".

O episódio que ganhou repercussão nacional está sendo investigado pela Polícia Civil. O vereador, após a repercussão, disse que se tratou de uma "brincadeira", trocou as palavras e não tinha o objetivo de usar o termo "caixão".

Campanha eleitoral

Nesta sexta-feira (25), chega ao fim a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, bem como a veiculação de propaganda na imprensa escrita e a reprodução de anúncios na internet do jornal impresso.

Apesar da série de restrições, candidatas e candidatos ainda podem realizar atos como caminhadas, carreatas e distribuição de material gráfico nas ruas até às 22h do sábado (26), véspera do pleito. A realização de comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa estão proibidas desde a quinta-feira (24).