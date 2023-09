Jair Bolsonaro almoça com aliados em Fortaleza e evita entrevista, alegando motivo de saúde

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) encontrou aliados cearenses em um almoço, na tarde desta sexta-feira (29), em um restaurante no bairro Meireles. O ex-mandatário foi fotografado com alguns apoiadores, mas evitou conversar com a imprensa. À equipe do Diário do Nordeste, o ex-presidente ressaltou ter feito cirurgia recente, o que impossibilitaria o diálogo.

Participaram do encontro os deputados federais André Fernandes e Dr. Jaziel, além dos deputados estaduais Pastor Alcides e Carmelo Neto.

Do local, Bolsonaro seguiu para para o "QG da Direita", na avenida Barão de Studart, onde haverá uma recepção ao ex-presidente, às 16 horas.

Neste mês de setembro, Bolsonaro realizou procedimentos cirúrgicos na região nasal. Segundo boletim médico, ele passou pelos procedimentos de septoplastia (correção de desvio de septo), turbinectomia (remoção de parte das conchas nasais) e uvulopalatofaringoplastia (remoção das amígdalas e de fragmentos do palato mole).

Agenda

Horas antes do almoço, o ex-presidente desembarcou na Capital para acompanhar a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, durante agenda do PL Mulher. Neste sábado (30), ela estará no encontro estadual do grupo no Ceará.

O casal Bolsonaro chegou por volta das 13 horas desta sexta e foi recebido por correligionários, como os deputados federais Dr. Jaziel e André Fernandes e os deputados estaduais Dra. Silvana e Carmelo Neto. Eles estão hospedados em hotel na Praia do Futuro.

Conforme agenda oficial, Michelle participará de encontro com lideranças femininas em um restaurante no bairro Meireles, marcado para as 15h30.

Fernandes disse ainda que Bolsonaro vai "comer um pizza" na noite desta sexta-feira, mas não confirmou o local.

Já no sábado, o Encontro Estadual do PL Mulher Ceará acontece a partir das 10 horas, em buffet no bairro Papicu, com programação prevista até as 12 horas.