Michelle Bolsonaro fala sobre postura diante da PF: 'não se trata de ficar em silêncio'

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro justificou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (31), o motivo para ela e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) terem ficado em silêncio no interrogatório da Polícia Federal sobre o caso das joias.

"Não se trata de ficar em silêncio", começou Michelle. "Estou totalmente à disposição para falar na esfera competente e não posso me submeter a prestar depoimento em local impróprio", argumentou a ex-primeira-dama.

Ela disse ainda que o inquérito não pode ficar sob a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal (STF). "O STF não se mostra o órgão jurisdicional correto para cuidar da presente investigação", completou.

Estratégia do silêncio

O ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro usaram a estratégia de ficar em silêncio durante depoimento à PF nesta quinta-feira (31), no inquérito que trata das joias recebidas da Arábia Saudita.

Em ofício, os advogados do casal afirmaram que eles só "prestarão depoimento" ou "fornecerão declarações adicionais" quando o caso sair do Supremo Tribunal Federal (STF) e for remetido à primeira instância.