Izolda Cela reúne secretariado do Governo do Ceará nesta quinta (21)

A governadora Izolda Cela (PDT) irá reunir, nesta quinta-feira (21), às 15h, o secretariado do Governo do Ceará para alinhamento de ações e projetos de cada secretaria.

A reunião ocorre na mesma semana em que o PDT decidiu que o ex-prefeito Roberto Cláudio será o candidato ao Governo neste ano, portanto a governadora não é mais pré-candidata à reeleição.

Sobre a decisão do partido, a governadora - que não falou na saída da reunião do diretório - se manifestou apenas pelas redes sociais. "Meu partido PDT decidiu que não terei o direito a concorrer à reeleição. Respeito a decisão".

Desde então, Izolda tem feito agendas apenas ligadas ao Governo do Ceará. Única governadora do PDT, ela não compareceu, por exemplo, à convenção nacional do partido que homologou a candidatura do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) à presidência da República.