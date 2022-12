Izolda Cela parabeniza Camilo Santana por Ministério da Educação: 'estaremos juntos'

A governadora Izolda Cela (sem partido) parabenizou, nesta quinta-feira (22), o ex-governador e senador eleito, Camilo Santana (PT), pela indicação para assumir o Ministério da Educação (MEC). O nome de Camilo foi oficializado nesta quinta pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Izolda Cela Governadora do Ceará "Parabéns ao meu amigo e senador da República, Camilo Santana, pela indicação para ministro da Educação. Como governador, Camilo sempre teve uma liderança forte e comprometida com toda a agenda de investimentos e projetos para a melhoria da educação. Neste momento, ele é convocado a contribuir com o projeto nacional que busca a justiça social e a democracia. Estaremos juntos, com a determinação e esperança de contribuir para a melhoria da educação das crianças e jovens deste País"

Ainda nesta quinta-feira, em evento para a promoção de policiais e bombeiros militares, Izolda ressaltou que vai trabalhar junto com Camilo no MEC, sendo responsável pela Secretaria de Educação Básica. Até então, ela evitava se posicionar diretamente sobre o assunto e dizia que aguardaria "as cenas dos próximos capítulos".

Questionada sobre assumir a expectativa para assumir a Educação Básica, ela se disse honrada pela confiança do ex-governador em lhe dar o segundo cargo mais importante dentro do MEC.

"Eu estou aí com essa convocação, e minha motivação de poder ajudar, contribuir naquilo que for possível, existe, claro. Sair do Ceará não era um plano, envolve mudanças de ritmo, de dinâmicas, mas tem essa convocação muito importante que eu considero uma honra. (...) Eu penso que, muito imediatamente, o Camilo tem em mim uma pessoa de confiança, por tudo que vivemos, trabalhamos juntos, essa boa sintonia. Mas também o presidente Lula expressou a sua vontade nesse convite para que eu possa ajudar no serviço", destacou.